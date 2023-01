Lučenčania nemali proti lídrovi šancu

Zápas sa im podarilo aspoň zdramatizovať.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V sobotu 28. januára vycestovali hráči BKM Lučenec v rámci 21. kola Niké SBL do Spiškej Novej Vsi. k lídrovi k extraligy. Ten úlohu favorita zvládol a až v poslednej štvrtine pripustil zdramatizovnie zápasu.

Spišiaci si vďaka už deviatej výhre v rade upevnili postavenie v rade a lučenčania zaznamenali tretiu prehru v rade. Slabou náplasťou pre nich môže byť, že najlepším strelcom zápasu bol Armstrong s 21 bodmi.

Tréner Nenad Miloševič však mal dôvod aby svojich zverencov aj pochválil, na druhej strane poukázal na jeden fakt, ktorý mal pre nich negatívny dopad.

Spišskí Rytieri – BKM Lučenec 85:78 (24:19, 28:16, 17:15, 16:28)

Rytieri: McGlynn 15, Fusek 14, Lopez 9, Juríček 8, Mrviš 2 (Hlivák 17, Granič 13, Antoni 7)

Lučenec: Armstrong 21, Láštic 14, Kneževič 6, Goss 5, Bolek 4 (Eaddy 15, Sullivan 8, Zorvan 5)

TH: 26/22 – 8/6, Fauly: 9 - 24, Trojky: 7 - 10, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Životský

Povedali po zápase:

Nenad Miločevič, tréner Lučenca: „Gratulujem Spišskej k víťazstvu. Hlavne prvý polčas, ktorý rozhodol tento zápas, bol jasne v jej réžii. My sme sa v tom druhom snažili o to, aby sme to ešte urobili zaujímavým a myslím si, že v poslednej štvrtine sa nám to podarilo. Za to patrí mojim chlapcom uznanie a verím, že sa dá od tej poslednej periódy odraziť do ďalších zápasov. Hoci to nemôžem komentovať, zdá sa mi veľmi divné, že kým domáci hádzali 26 trestných hodov, my sme ich mali len osem. Neviem, či sme hrali tak tvrdo a nečisto, nech si každý urobí sám obraz. Netvrdím, že nám to prehralo zápas, ale je to na zamyslenie.“

Juraj Láštic, hráč Lučenca: „Blahoželám domácim k víťazstvu. Z našej strany to bolo náročné stretnutie, veľmi zle sme ho začali a celý prvý polčas nevyzeral dobre. V tretej štvrtine to bolo už aj o 18 bodov, no našťastie sme to nevzdali a myslím si, že poslednú desaťminútovku sme zahrali na solídnej úrovni.“

Teo Hojč, tréner Rytierov: „V prvom polčase sme hrali dobre, no po prestávke a hlavne v štvrtej štvrtine sme úplne stratili koncentráciu a ten záver ma mrzí. Napriek tomu sme vyhrali, nepripustili žiadnu drámu, čo ma veľmi teší. Strata koncentrácie v istých fázach zápasov nás prevádza už dlhší čas. Svoj diel zodpovednosti samozrejme preberám aj na seba, ja som tréner a som súčasť tímu. Možno to vyplýva aj z toho, že na tréningoch častokrát sme neboli kompletní a všetko čo sa udeje na tréningu, sa potom ukáže v ostrých zápasoch. Ak chceme dosiahnuť naše ciele, musíme tieto výpadky eliminovať, budeme na tom pracovať.“

Dalibor Hlivák, hráč Rytierov: „Prvý polčas bol podľa našich predstáv, dobre sme si posúvali loptu, hrali sme presne to, čo sme chceli. Vedeli sme, že v tom druhom na nás vybehnú, už nemali čo stratiť a to sa aj stalo. Ako tak sme to ustáli v tretej štvrtine, no v tej záverečnej prišla strata koncentrácie a zbytočne sme Lučenec vrátili do zápasu. Ešte dobre, že sme si záver postrážili a nepripustili žiadnu drámu.“

Najbližšie čaká hráčov BKM Lučenec zápas s druhým mužstvom tabuľky, s Levicami. Pocestujú tam v sobotu 4. februára. Zápas sa začne o 18.00 .