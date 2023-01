Zimný pohár pokračoval s bohatou gólovou nádielkou

Iba v dvoch zápasoch padlo takmer dvadsať gólov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Zimný pohár ObFZ Lučenec pokračoval v nedeľu 29. januára na umelom trávniku štadióna Mšk Novohrad iba dvojicou zápasov. V nich sa stretli mužstvá z B a C skupiny. K účasti vo finále tohto turnaja sa priblížili TJ Santrio Láza a 1. FC Buzitka. Dovedna padlo v nedeľu až 18 gólov. Mrzieť to musí hlavne hráčov Vidinej, ktorí prvý polčas vyhrali v pomere 2:3. No zatiaľ čo v druhom pridali už len jeden gól, súper až šesť. K vysokému víťazstvu Buzitky dopomohol hetrikom záložník Roman Uhrin.

TJ Santrio Láza - TJ Štart Kokava nad Rimavicou 5:1 (3:0)

Góly: 13. J. Lapin, 20. Iskra (z 11m), 30. a 77. O. Mišík, 70. György - 50. Sendrei. R Jačmeník, 30 divákov

DOMÁCI: Vrbiniak - Marcinek, Sarvaš, J. Lapin, J. Lapin, Š. Lapin, Iskra, A. Mišík, György, Šnúrik, O. Mišík

HOSTIA: Suja - J. Becáni, A. Bavala, M. Bavala, Repka, J. Becáni, Varga, Oravec, Horváth, Sendrei, Chromek



1. FK Buzitka - ŠK Slovan Vidiná 8:4 (2:3)

Góly: 5.,9. a 65. Rutkaj (1 z 11m), 55. Trizna, 59. Bujdák, 75.,80. a 89. Uhrin - 13. Stieranka, 34. Kučera, 44. a 90. Vysočan. R Hedvigy, 50 divákov

ČK: 31. Adamec

DOMÁCI: Čampa - Erdelac, Adamec, Malatinec (46. Trizna), Imrovič, Rutkaj, Malček, Bujdák, Balog, Uhrin, Juhaniak

HOSTIA: Václavík - Miadok, Stieranka, Šuľaj, Mikuš, Schvarz, Vysočan, Janšto, Špak, Melich, Kučera

Zimný pohár pokračuje už najbližší víkend zápasmi FC Slovan Divín - MŠK Podrečany (4. 2. o 15:00), ŠK Slovan Vidiná - TJ Baník Ružiná (05.02 13:00) a Cinobanský športový klub - TJ Družstevník Mýtna (05.02 11:00) a TJ "Slovan" Hrnčiarske Zalužany - OŠK Radzovce (05.02 15:00)