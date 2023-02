Kto vyčkáva môže sa prerátať. Pokles cien sa netýka všetkých nehnuteľností, tvrdí odborník na reality

Ceny novostavieb a bytov v centre mesta naďalej stúpajú.

Šéfredaktor - MY Novohrad

LUČENEC. Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku klesli v poslednom štvrťroku uplynulého roka vo väčšine krajov.

Najvýraznejšie v Bratislavskom a Žilinskom. Naopak, v Banskobystrickom vzrástli o 2,9 percenta. Vyplýva to z aktuálnej správy analytikov Národnej banky Slovenska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa nich úroveň cien dosiahla vrchol v júli a odvtedy ceny nehnuteľností postupne klesali. Na prelome októbra a novembra bol pokles najciteľnejší. V decembri sa vývoj stabilizoval.

Pokles cien nehnuteľností v Novohrade potvrdil aj Marek Lupták, odborník na reality, avšak zdôraznil, že sa netýka všetkých nehnuteľností.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Vodné dielo Ružiná je už pripravené slúžiť rekreantom, nádrž v Mýtnej obnovia Čítajte

„Ceny novostavieb a bytov v centre naďalej stúpajú. Klesajú len v okrajových častiach mesta. Rozdiel medzi dobrými a priemernými ponukami sa čoraz viac prehlbuje,“ uviedol Lupták, ktorému sme ohľadom aktuálnej situácie na realitnom trhu na juhu Banskobystrického kraja položili niekoľko otázok.

Prevyšuje momentálne dopyt po nehnuteľnostiach ponuku?

Myslím si, že nie. Časy, kedy všetci nakupovali všetko, čo bolo v ponuke, sa už skončili. Vraciame sa len do normálu.

O aký typ nehnuteľností aktuálne javia Novohradčania najväčší záujem?

O novostavby pod cenu (smiech). Teraz vážne, ľudia hľadajú reálne bývanie. To znamená troj – štvorizbové byty, respektívne domy. Záujem o kúpu bytu na prenájom pochopiteľne, vzhľadom na situáciu, klesá.

V akých cenách sa v tomto období pohybujú byty v Lučenci. Zoberme si modelový príklad - dvojizbový, kompletne zrekonštruovaný vo vyhľadávanej lokalite v porovnaní s rovnakým bytom v okrajovej časti mesta. Potom dvojizbový, v pôvodnom stave a v centre a totožný byt v jeho okrajovej štvrti.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Hrnuli sa sem filmári, v krčme popíjali slávni herci. Dedinku uprostred hôr preslávila filmová minulosť Čítajte

Ceny sú rôzne nielen vzhľadom na lokalitu a stav, ako sa pýtate, ale dôležité sú aj iné faktory. Napríklad vek bytovky, parkovacie možnosti, absencia výťahu, náklady na bývanie, výhľad, infraštruktúra ... . Ale aby som sa nevyhýbal odpovedi, tak najdrahšie predaný 2-izbový byt v centre bol predaný za zhruba 95-tisíc eur. Najlacnejší na okraji mesta za 50-tisíc eur. Približne 20-tisíc eur môžeme predpokladať za renováciu a 20-tisíc za lokalitu.

Oplatí sa podľa vás investovať do zrekonštruovanej nehnuteľnosti alebo si ju obnoviť podľa vlastných predstáv, aj keď vieme, že stavebné materiály výrazne zdraželi.

Je to osobná vec preferencií. Chápem, že osamelá matka bude preferovať prerobený byt. Ja osobne by som určite išiel do prerábky.