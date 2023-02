Pripravili ich o neporaziteľnosť, uvidí sa či prídu aj o víťazstvo v základnej časti

Prievidžania prišli napriek hustému sneženiu a zdolali doteraz neporazených lučenčanov.

LUČENEC. Snehová kalamita, ktorá postihla v piatok Slovensko narušila aj 15.kolo Niké futsal extraligy. Prievidza pricestovala do Lučenca s oneskorením čo zapríčinilo aj posunutie začiatku zápasu. To však nepoznačilo ich výkon. Skôr ako by ich to ešte viac nabudilo a porazili futsalistov Mimelu Lučenec v ich domovskej športovej hale ARENA.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tí prišli v dramatickom zápase o doterajšiu neporaziteľnosť v tomto ročníku extraligy a hostia sa zároveň na nich aj bodovo dotiahli. Zvyšné tri kolá a dohrávky tak ukážu či im nezoberú aj víťazstvo v základnej časti.

Fanúšikovia i hráči Lučenca zažili šok už v prvej minúte, keď hostí poslal do vedenia Adam Vrábel. Následne brankári odolávali dobyvateľom až do záverečnej päťminútovky prvého polčasiu. Potom sa skóre menilo ešte dvakrát.

Najskôr v 16. minúte vyrovnal kapitán domácich Fehérvári. Do šatne poslal ale s jednogólovým náskokom najlepší strelec extraligy, Zaťovič.

V druhom polčase sa spočiatku márne snažili domáci vstreliť vyrovnávajúci gól. Nakoniec skvele chytajúceho Hodžića v bránke hosti prekonal v 26. minúte Washington.

Domácich však šesť minút pred koncom "zarezal" Longije Xia. Zverenci Mariána Berkyho sa ešte snažili vyrovnať v hre bez brankára a tak si Zaťovič vylepšil štatistiku strelou cez celé ihrisko do opustenej bránky a tým dokonal prvú prehru Mimelu v aktuálnom ročníku.

Mimel Lučenec - CopyLeaders Prievidza 2:4 (1:2)

Góly: 16. Fehérvári, 26. Luiz Fernandes - 1. Vrábel, 19. a 37. Zaťovič, 34. Xia. R Behančín, 500 divákov

DOMÁCI: Rodrigues Woslley - Pella - Směřička, Fehérvári, Ostrák, Bačo, Belaník, Leovski, Luiz Fernandes, Greško, Babiak, Marton, Čeřovský

HOSTIA: Hodžić - Xia, Mokrý, Vrábel, Laco, Málik, Fraňo, Delunas, Petráš, ZaťovičHudec -

ostatné zápasy 15. kola Niké Futsal ligy:

Futsal Team Levice - 4FSC, o.z. 7:2 (5:1)

Pinerola 1994 Futsal Academy - ŠK Makroteam Žilina 6:4 (3:2)

MIBA Banská Bystrica - Podpor Pohyb Košice 2:3 (1:1)

Futsal Team Komárno - 4FSC, o.z. 2:1 (1:1)

Najbližšie čaká Mimel dohrávka jedenásteho kola už v pondelok 6. februára na palubovke Pineroly.