Lučenec má problém, pomôcť majú zmeny

To čo ich zdobilo ešte pred nedávnom, basketbalisti stratili

LEVICE. Basketbalisti BKM vycestovali v rámci 22. kola Niké SBL ligy do Levíc. Na palubovke aktuálne druhého tímu extraligy utrpeli lučenčania pomerne jasnú prehru a zároveň natiahli svoju negatívnu sériu už na štvrtú prehru v rade. Tréner Nenad Miloševič po zápase mohol len opäť poukázať na fakt, ktorý ich ťahá v poslednom čase opäť ku dnu extraligovej tabuľky. Tréner avizuje zmeny, ktoré majú pomôcť tímu k zlepšeniu.

Hostia z Lučenca síce dokázali držať v prvej štvrtine s účastníkom Európskeho pohára FIBA držať krok a prehrali ju iba o tri body. Následne však prišiel v ďalšej časti doslova ich výbuch a inkasovali až 37 bodov. Nepomohlo im už ani to, že po návrate zo šatní zjavne zlepšili svoju hru a tretiu časť dokonca vyhrali o tri body no naviac sa žiaľ už nezmohli a prehrali o 23 bodov.

Patrioti Levice – BKM Lučenec 95:72 (21:18, 37:16, 16:19, 21:19)

Patrioti: Bojanovský a Lapornik po 16, McCallum 13, Bachan 9, van Oostrum 6 (Kovac 17, Kotásek 13, D. Kneževič 5, Chaban 0)

Lučenec: Sullivan 19, V. Kneževič a Láštic po 12, Eaddy 10, Armstrong 8 (Bolek 7, Goss 4, Ďuriš a Rákai 0)

TH: 27/18 – 10/7, Fauly: 15 - 23, Trojky: 11 - 7, Rozhodovali: Fuska, Bara, Bartoš

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Patriotov: „Som rád za výkon, hlavne v prvom polčase, v ktorom sme si vytvorili náskok a od toho momentu sme dokázali kontrolovať zápas. Myslím si, že výkon v prvom polčase bol celkovo v poriadku z pohľadu defenzívy a ofenzívy. Verím, že to budeme vedieť zopakovať aj v ďalších stretnutiach.“

Eduard Kotásek, hráč Patriotov: „Myslím si, že rozhodol prvý polčas. Som toho názoru, že sme veľmi dobre bránili a v útoku sme si dobre posúvali loptu. Dali sme 58 bodov, to je skvelá vizitka na polčas. Potom to už bolo len o nás, či dokážeme udržať koncentráciu a doviesť to do víťazného konca. Teší ma, že sa to podarilo a Lučencu sme nedovolili vrátiť sa do hry.“

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: „Druhá štvrtina podľa mňa rozhodla o celom priebehu zápasu. Nie je prípustné, aby sme dostali 37 bodov, aj keď Levice sú fantastické mužstvo. V žiadnom prípade nemôžeme dostať za štvrtinu 37 bodov, možno za polčas.

Individuálne veci, individuálna zodpovednosť v obrane 1 na 1, tvrdosť, energia, to sú všetko veci, na ktoré to vplýva. Pred približne mesiacom a pol sme bol jeden z najlepšie brániacich tímov v lige, dostávalo sme okolo 60-70 bodov. Teraz sme sa dopracovali k tomu, že dostávame takmer 90 bodov. To musíme zmeniť, pracovať na tom, ale myslím si, že teraz je to viac o mentálnej stránke.

Vieme, že dokážeme brániť, ale koncentrácia je neprípustná. Určite príde k nejakým veciam a verím, že urobíme všetko, aby sme sa vrátili na víťaznú vlnu.“

Taren Sullivan, hráč Lučenca: „Boli sme oslabení, súper mal vďaka tomu výškovú prevahu. Očakávali sme náročný zápas. Hráme o 3. miesto, snažili sme sa, čo to dalo.“

Ďalším sobotňajším zápasom 22. kola Niké SBL ligy bolo "banícke" derby. Úspešnejia v ňom bola Prievidza.

MBK Baník Handlová – BC Prievidza 70:85 (19:26, 17:18, 21:22, 13:19)

Najbližšie čaká basketbalistov BKM domáci zápas v sobotu 11. februára o 18:00.