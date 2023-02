Vidiná trinástimi zásahmi zostrelila Ružinú, Radzovce deklasovali Zalužany

Zimný pohár už pozná aj prvého finalistu.

LUČENEC. Zimný pohár ObFZ Lučenec pokračoval víkendovými zápasmi na umelom trávniku štadiónu MŠK Novohrad. Najskôr sa v sobotu 4. februára stretli futbalisti Divína a Podrečian. Aby sa v nedeľu odohrala ďalšia trojica súbojov.

Jednoznačne skončili zápasy v prospech Divínaa na góly bohaté, až dvojciferné víťazstvá Radzoviec a Vidinej. O osem gólov Vidinej sa postaral jeden hráč, Daniel Melich.Radzovčania deklasovali Hrnčiarske Zalužany, ktorým nedovoli streliť ani jeden čestný zásah. Najlepším strelcom Radzoviec bol František Koristek, ktorý zaznamenal 5 presných zásahov do súperovej bránky.

Konečný výsledok môže mrzieť hráčov Mýtnej, ktorí prvý polčas vyhrali, no v druhom už súperov z Cinobane neustrážili a dovolili im skóre otočiť.

FC Slovan Divín - MŠK Podrečany 6:1 (4:0)

Góly: 15. a 40. Havrla, 20. a 80. Štengl, 35. Činčura, 67. Leško - 70. Filčík. R Kováč, 30 divákov

DOMÁCI: Šoltés - Tomašik, Štengl, Peťko, Leško, Čonka, Bucha, Havrla, Činčura

HOSTIA: Haferník - Randlísek, Hronec, Ľ. Vrbiniak, Ľ. Vrbiniak, Filčík, Oláh, Sychra, Kamenský, Božík, Hodul



ŠK Slovan Vidiná - TJ Baník Ružiná 13:2 (6:1)

Góly: 9. a 11. Baláž, 28.,32.,45.,50.,53.,63.,66. a 75. Melich, 35. Vysočan, 68. a 80. Telek - 7. a 56. Becáni. R Jačmeník, 20 divákov

DOMÁCI: Valentíny - Stieranka, Šuľaj, Vysočan, Melich, Juríček, Baláž, Telek, Holík, Šupina, Melicher

HOSTIA: Kanát - Kliment, Marko, Jamnický, Papanitz, Matúška, Liška, Čonka, Becáni, Haško, Bencko



Cinobanský športový klub - TJ Družstevník Mýtna 3:2 (1:2)

Góly: 37. Berky, 59. P. Čierny, 88. J. Čierny - 23. Stankovič, 29. Golian (z 11m). R Jačmeník, 20 divákov

DOMÁCI: Dirbák - Csaba, Kurčík, Suja, P. Čierny, Berky, Vaculčiak, Vyhrabáč, Molokáč, Oláh, Čonka (65. J. Čierny)

HOSTIA: Mikla - Palúch, MAHÚT, Mužík, Mišík, Sivok, Karman, Abelovský, Budáč, Golian, Stankovič

TJ "Slovan" Hrnčiarske Zalužany - OŠK Radzovce 0:11 (0:4)

Góly: 3. a 20. Spodniak, 32.,52.,61.,66. a 78. Koristek, 37. Horváth (z 11m), 55. a 58. F. Tóth, 82. Koronczi. R Fajčík, 10 divákov

DOMÁCI: Albert - Slížik, Rončák, Škorňa, M. Markotán, Pisár, Kubaliak, Paraj, I. Markotán, Hriň, Vrbiniak

HOSTIA: Földi - Telek, Pinter, Spodniak, Rácz, F. Tóth, Lipták, Horváth, Juhász, Koronczi, Koristek

Jeden finalista je už istý

Základná časť zimnej súťaže sa pomaly končí, dohrané je už v skupine A. Kde sú postupujúcim medzi štvoricu najlepších podľa očakávania hráči OŠK Radzovce, ktorí budú obhajovať vlaňajšie víťazstvo tohto klubu. Základnú časť skončili troma výhrami a so skóre 35:0

V skupine B majú zhodne po šesť bodov Vidiná a Buzitka. Druhí menovaní ešte odohrajú zápas proti Haliči. V prípade jej víťazstva by všetci traja skončili v tejto skupine so šiestimi bodmi a o postupujúcom by nakoniec rozhodlo skóre.

Všetky družstvá v skupine C ešte čaká jeden zápas. Zatiaľ má k víťazstvu najbližšie Santrio Láza s dvoma víťazstvami.

Finálnu štvoricu, ktorá zabojuje o pohárovú trofej doplní okrem víťazov skupín najlepšie mužstvo z druhého miesta.