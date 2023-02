Dvaja Lučenčania napadli muža venčiaceho psa, zaútočili aj na pracovníka SBS

Jeden z útočníkov mal už dočinenia so zákonom.

Policajti útočníkov zadržali. Jeden už mal dočinenia so zákonom aj predtým. (Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

LUČENEC. Začalo sa to hodením plechovky piva a skončilo fyzickým napadnutím.

Tridsaťdvaročný muž, ktorý sa vybral venčiť psa, zrejme na štvrtkový (2 . 2.) podvečer nebude mať najpríjemnejšie spomienky. Terčom útočníkov sa stal aj pracovník SBS, ktorý sa mu rozhodol pomôcť.

Podľa informácií policajtov boli v prípade obvinení dvaja Lučenčania, konkrétne 35-ročný G. B. a 38-ročný M. H.

"Vo štvrtok 2. 2 podvečer napadli na Námestí republiky v Lučenci muža, ktorý bol na prechádzke so psom. Mal ho na vôdzke. Najprv jeden z obvinených hodil do poškodeného plechovku piva. Poškodený prešiel pred vchod obchodného centra, kde sa nachádzalo viac ľudí. Obvinení však išli za ním a tam ho fyzicky napadli," priblížili ochrancovia zákona s tým, že poškodeného niekoľkokrát opakovane udierali do hlavy a tváre.,

Jeden zo zadržaných útočníkov. (zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Na incident zareagoval pracovník SBS z obchodného centra. Napadnutému mužovi šiel pomôcť. Obvinení však zaútočili aj na neho.

"Jeden z nich ho udrel päsťou do tváre," dodali policajti.

Našťastie ani jeden z poškodených mužov neutrpel zranenie, ktoré by musel ošetriť lekár.

Policajti útočníkov zadržali a prípad je riešený v takzvanom superrýchlom konaní.

"Čo sa týka 35-ročného G. B., tak ten bol už v minulosti niekoľkokrát súdne trestaný, prevažne za majetkovú trestnú činnosť," dodali policajti.

Polícia v Lučenci vyšetruje prípad trestného činu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva.