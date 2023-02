Hlavná stanica vo Fiľakove slúžila 150 rokov, teraz ju rýchliky obchádzajú pre trojminútovú úsporu

Kraj a samospráva žiadajú zmenu, oslovili rezort dopravy.

FIĽAKOVO. Samospráva mesta Fiľakovo v okrese Lučenec spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom žiadajú v otvorenom liste ministerstvo dopravy o obnovenie premávky a zastavovania vlakov na hlavnej železničnej stanici v tomto meste.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na utorkovom tlačovom brífingu o tom informoval predseda kraja Ondrej Lunter a primátor Fiľakova Attila Agócs.

„Železničná stanica vo Fiľakove funguje od roku 1873. Je väčšia a vybavená a mesto do nej dlhodobo investovalo finančné prostriedky. Lenže ministerstvo dopravy ju novým grafikonom de facto zrušilo, pretože presmerovalo dopravu a vlaky budú zastavovať na zastávke, ktorá je menšia a nemá parkovisko ani toalety,“ ozrejmil Lunter.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na mieste starej smaltovne vyrastie hala, Novohradčania budú mať príležitosť na prácu Čítajte

Lunter tvrdí, že stanicu, ktorá slúži 150 rokov, obchádzajú vlaky z dôvodu ušetrenia troch minút jazdy.

Celý problém vznikol pre trasovanie železničných tratí vo Fiľakove.

Pôvodná, hlavná železničná stanica je situovaná pri trati, ktorá vedie do Maďarska a kedysi šlo o významný medzinárodný koridor, ktorým premávali rýchliky aj z Poľska či Maďarska.

Z fiľakovskej hlavnej stanice vedie ale aj druhá trať, ktorá sa po opustení nádražia otáča o 180 stupňov a neskôr bočí smerom doľava, na Gemer a Košice.

V mieste odbočovania je však vybudované krátke prepojenie smerom na malú stanicu, ktoré vlakom idúcim zo Zvolena na Košice umožňuje vyhnúť sa hlavnej fiľakovskej stanici a tým ušetriť spomínané tri minúty.

Železničné trate pri Fiľakove (zdroj: Mapy.cz)

Predseda kraja zároveň upozornil, že ak by rezort dopravy investoval napríklad do opravy desaťkilometrového úseku trate medzi Fiľakovom a Pršou, ktorý je podľa neho v prioritách ministerstva a rezort naň má financie, tak by ušetrili sedem minút jazdného času a vlaky by mohli ďalej jazdiť cez hlavnú stanicu vo Fiľakove.

V článku sa ešte dočítate: aké percento železničnej infraštruktúry sa nachádza v BBSK

aký podiel celkových investícií v rámci SR do nej smeruje

prečo je malá stanica vo Fiľakove problémom pre cestujúcich

ako by pomohla rekonštrukcia úseku Fiľakovo - Prša - Holiša

„Ibaže asi je jednoduchšie škrtnúť niečo v tabuľke, ako robiť prácu, ktorú majú reálne robiť,“ dodal.