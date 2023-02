Bezplatné parkovanie v okresnom meste je skôr raritou, na Slovensku ju ešte nájdete

V metropole Gemera plánujú zmeny.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Rimavská Sobota je v súčasnosti jedným z mála okresných miest na Slovensku, kde sa za parkovanie vôbec neplatí.

Zatiaľ čo niektoré iné okresné mestá už zaviedli platené parkovanie aj na sídliskách, v metropole Gemera môžu vodiči svoje autá bezplatne odstaviť aj v úplnom centre mesta.

Bezplatné parkovanie v R. Sobote sa ale zrejme už čoskoro skončí a bude zavedené minimálne v dvoch lokalitách.

Touto záležitosťou sa zaoberali mestskí poslanci na svojom poslednom, februárovom zasadnutí, keď schvaľovali rozpočet mesta na rok 2023.

Na nákup parkovacích automatov v ňom bolo navrhnutých 60 000 eur.

Automaty by podľa dôvodovej správy boli osadené v štyroch lokalitách s plateným parkovaním: Hlavné námestie, parkoviská na Ulici Kálmána Mikszátha a Jánošíkovej ulici pri pošte, ako aj v rekreačnej oblasti Kurinec.

Napokon možno zatiaľ len dve lokality

Výhrady k predloženému návrhu mal poslanec Tomáš Sliva.

„Pokiaľ ide o Hlavné námestie, s tým plne súhlasím. Podľa mňa tam už dávno bolo treba zaviesť parkovné, pretože je stále plné. Máme pekné historické námestie, ktoré treba pred veľkou premávkou chrániť. Ale prekvapila ma Mikszáthova ulica a parkovisko pri pošte. Ja by som na týchto dvoch miestach zatiaľ nezavádzal parkovné,“ podotkol Sliva.

Upozornil tiež, že v návrhu rozpočtu bolo na nákup parkovacích automatov vyčlenených 60 000 eur a príjem z parkovného je plánovaný na 20 000 eur ročne.

„Nepochybujem o tom, že automaty by na seba zarobili. Po niekoľkých rokoch sa to určite vráti. Ale otázka stojí, potrebuje toto mesto tých 10 000 až 20 000 eur do rozpočtu? Podľa mňa na to nie sme až tak odkázaní a sú to peniaze, ktoré vytiahneme z vrecák občanov a pridáme im ďalšiu povinnosť,“ skonštatoval Sliva.

Navrhol preto spomínané dve parkoviská z návrhu zatiaľ vynechať a zaviesť parkovné len na Hlavnom námestí a na Kurinci.

„Neskôr, povedzme po roku, sa k tomu môžeme vrátiť a zvážiť, či je to potrebné,“ poznamenal poslanec.