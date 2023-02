Dosiahli dôležité víťazstvo, môžu sa sústrediť na obhajobu

Basketbalisti BKM doprialii domácim fanúšikom dramatické divadlo.

LUČENEC. V sobotu večer (11. februára) sa basketbalisti BKM Lučenec po dvoch zápasoch vonku proti tímom z vrcholu extraligovej tabuľky vrátili v rámci 23. kola Niké SBL do domovskej haly ARENA. Pred skvelou fanúšikovskou kulisou sa im podarilo konečne prerušiť sériu piatich prehrier. Ich víťazstvo nad Prievidzou sa však nerodilo vôbec ľahko.

Hoci vyhrali prvý polčas v pomere 38:31. Po prestávke sa však nechali hosťami zaskočiť a prehrali tretiu štvrtinu. Našťastie v poslednej časti opäť prestrieľali súpera a dosiahli dôležité víťazstvo.

To ich môže nabudiť nielen do ďalších extraligových bojov, ale hlavne aj do o obhajoby minuloročného víťazstva v Slovenskom pohári. Tá ich čaká v rámci finálneho turnaja už v piatok 17. januára. Turnaj sa koná v lučeneckej športovej hale ARENA, ktorá má tak šancu zažiť ten najlepší basketbal na Slovensku. Turnaj začína zápasom BKM Lučenec a Iskra Svit o 18.00 h. Nasleduje zápas o 20.15 h, kde sa stretnú Patrioti Levice a Spišskí Rytieri. Víťazi týchto zápasov zabojujú o konečný triumf nasledujúci deň o 18.30 hod.

Niké SBL - 23. kolo:

BKM Lučenec – BC Prievidza 79:74 (25:21, 13:10, 22:29, 19:14)

Lučenec: Eaddy 18, Kneževič 15, Armstrong 12, Goss 9, Bolek 2 (Sullivan 23, Rákai a Zorvan 0)

Prievidza: Wheeler 22, Anderson, Taylor a Walker po 12, Jašš 6 (Lukáč 6, Hukič 4)

TH: 9/7 – 13/8, Fauly: 13 - 13, Trojky: 8 - 10, Rozhodovali: Šarišský, Karniš, Fanfara

Povedali po zápase:

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: "Kvalitný, tvrdý zápas od začiatku až do konca, pripomínajúci play off. Prievidza má veľmi solídny tím s výborným trénerom, tým, že obmenili káder majú aj fyzické predpoklady, sú veľkí, vysokí. Mali 19 útočných doskokov, úprimne, je ťažké vyhrať zápas, keď súper 19-krát doskočí a má 75 striel na kôš za celý zápas, pričom my len 55 a mali sme aj menej trestných hodov. Bolo treba vynaložiť obrovské úsilie, veľkú bojovnosť od chalanov.

Dráma bola aj pre tých pár strát, čo sme mali aj po dobrom doskoku, samozrejme, keby sme ukontrolovali útočný doskok Prievidze, bol by to úplne iný zápas. Vyhrali sme, to je dôležité, to sa počíta, lebo aj niektoré predošlé zápasy, ktoré sme hrali vo Svite a v Spišskej Novej Vsi, kde sme mali výborné druhé polčasy, nezaslúžili sme si vyhrať tie zápasy.

Liga je tak vyrovnaná, že každé víťazstvo sa počíta, vďaka tejto výhre sme ostali v hre o vyššie umiestnenie a čaká nás ešte pár zápasov aj so súpermi, s ktorými priamo bojujeme o 3. - 4. miesto. Oddýchneme si a začneme sa pripravovať na piatkový zápas proti Svitu, ja od nedele, chalani od pondelka."

Lukáš Bolek, hráč Lučenca: "V prvom rade veľmi dôležitá výhra, že sme to konečne zvládli, že sme dokázali doma pred našimi fanúšikmi, ktorí nám stále zostali verní aj počas nie najlepšieho obdobia, ďakujem všetkým, ktorým prišli. Zápas nebol z našej strany ideálny, to vôbec, ale urobíme všetko preto, aby sme sa čo najlepšie pripravili na piatok. Ideme od zápasu k zápasu a veríme, že pohár ostane u nás."

Maroš Helmecy, asistent trénera Prievidze: "Začali sme strašne, v prvom polčase sme ani na minútu nedodržali nejaké veci, na ktorých sme sa dohodli pred zápasom. V druhom polčase sme niečo zlepšili, ale na víťazstvo to bohužiaľ nestačilo. Mali sme 19 útočných doskokov a len 6 strát, ale dali sme z toho iba 10 bodov z tých 19 útočných doskokov, mali sme o 22 striel viacej a prehrali sme o 5 bodov. Gratulujem Lučencu a musíme ísť ďalej."

Marek Jašš, hráč Prievidze: "Určite nie sme spokojní, ako to z našej strany dopadlo, že sme prehrali zase o pár bodíkov. Musím pogratulovať Lučencu, že vyhrali. Myslím, že tam bolo celkom dosť nejakých nedorozumení z našej strany, neviem či nebolo počuť, keď sme si kričali, kto kde ma ísť pomôcť alebo ako rotovať."

O tom že je aktuálny ročník vyrovnaný svedčia aj nečakane výrazné prehry dvoch najlepších celkov. Spišskí Rytieri našli po 10 zápasoch svojho premožiteľa v Komárne. Patrioti z Levíc pre zmenu zaváhali na palubovke Interu Bratislava a tak nevyužili šancu bodovo sa dotiahnuť na lídra.

Ostatné sobotnajšie zápasy 23. kola Niké SBL:

Inter Bratislava – Patrioti Levice 83:61 (25:23, 21:13, 21:13, 16:12)

BC Komárno – Spišskí Rytieri 93:79 (19:23, 24:29, 24:23, 26:14)