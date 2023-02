Zimný pohár poznačilo rozhodnutie rozhodcov, jeden zápas sa nedohral

Iba dvojicu zápasov zakončil protestný odchod z ihriska.

LUČENEC. Zimný pohár ObFZ Lučenec pokračoval dvoma víkendovými zápasmi na umelom trávniku štadióna MŠK Novohrad.

Najskôr sa v sobotu(11.2.) stretli zástupcovia okresu Poltár, mužstvo Hrnčiarskych Zalužian s Kokavou nad Rimavicou, aby si to v nedeľu(12.12.) rozdali v dôležitom zápase Buzitka s Haličou. V prvom prípade sa zrodila remíza a o výsledku druhého rozhodne oblastný futbalový zväz.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

TJ „Slovan“ Hrnčiarske Zalužany – TJ Štart Kokava nad Rimavicou 2:2 (1:1)

Góly: 28. a 55. Mátyás – 10. M. Sendrei, 80. Lámer. R Drugda, 30 divákov

DOMÁCI: Albert – Škorňa, I. Markotán, Mátyás, Pisár, Hriň, M. Markotán, Vrbiniak, F. Kubaliak, T. Kubaliak, M. Markotán

HOSTIA: Suja – Lámer, M. Sendrei, V. Sendrei, Oláh, Berky, J. Becáni, J. Becáni, A. Bavala, M. Bavala

Zápas sa rozhodne za stolom

TJ „Slovan“Halič – 1. FC Buzitka 3:2 (0:1)-zápas sa nedohral.

Góly za Halič: 27´- Zolo Rorák; 65´- Janko Melich; 74´- Zolo Rorák.

Na zápase bolo 65 divákov.

Rozhodcovia: R. Pažický – S. Polomský, R. Bolčo.

Zostava Haliče: A. Ľalík (br.), M. Ľalík, M. Čipčala, M. Kajtor, J. Borovec (C), J. Melich, D. Gracza, R. Babiak, E. Lavrík, R. Olšiak, Z. Rorák, E. Rácz, T. Mojžiš, A. Bulík. Chýbali: T. Nagy (Br.), R. Becáni, M. Fridrich, O. Berky, P. Kováč, D. Lipták títohráči kádra boli trénerom ospravedlnení.

Druhý zápas skončil nakoniec predčasne za stavu 3:2 pre Halič. Krátko pred koncom sa totiž slovanisti rozhodli na znak nesúhlasu s nariadenou penaultou opustiť ihrisko.

Stretnutie posúdi oblastný zväz, čoho výsledkom bude pravdepodobne kontumačné víťazstvo mužstva z Buzitky.

Cítili krivdu

K zápasu sa vyjadril aj tajomník klubu Tj Slovan Halič Ján Hikker: "V 88 minúte zápasu po verdikte hl. rozhodcu, ktorý najprv v strede ihriska prerušil hru a po konzultácii s postranným rozhodcom S. Polomským, hl. rozhodca R. Pažický zmenil svoje rozhodnutie a nariadil proti Haliči pokutový kop (11m). Nastala kus trma vrma medzi hráčmi až sa rozhodol tréner Haliče na ten protest a stiahol svojich hráčov z ihriska."

Realizačný tím: P. Matúška- tréner, B. Rác – asistent trénera, F. Válek – ved. mužstva, A. Kička – manažér ISSF Haliče.

K zápasu bolo uverejnené aj vyjadrenie trénera Pajčiho Matúšku: „K zápasu sa nebudem vyjadrovať veľmi. Myslím si, že sme boli vyrovnaný super Buzitke za čo ďakujem chlapcom za odmakaný zápas a Buzitke gratulujem podľa mňa dobrý zápas, škoda že rozhodcovia to na konci pokazili. Penalta bola podľa mňa, len spôsob ako bola odpískanámá mrzí, nemuselo byť tak dusno na zápase. o

Odísť zo zápasu bolo moje rozhodnutie začo ja beriem zodpovednosť, v ten moment som to cítil tak. Možno teraz by som to spravil inak, ale niektorí ľudia by sa mali nad sebou zamyslieť, lebo takto znechucujú futbal hráčom a ľuďom čo si nájdu svoj voľný čas aby si išli pozrieť dobrý futbal a podporiť svoje mužstvo.

Tajomník Ján Hikker ešte dodal nielen k zápasu: Keď si zoberieme, že pred rokom sme sa vôbec borili s tým ako a koľko hráčov budeme mať či vôbec súťaž odohráme a ako dopadneme (zimný pohár sme sa vtedy ani neprihlásili), teraz v zimnej prebiehajúcej príprave sa už začína v dobrom u nášho mužstva prejavovať kvalita ako aj prebiehajúca sa zohratosť. Ešte sú momenty kedy chalani pokazia jednoduché prihrávky, ale verím, že sa to tréningom odstráni. Partia sa začína zoceľovať čo je dobre a hlavne netreba prestať trénovať.

Ďalej musíme pokračovať v naplánovanej zimnej príprave mužstva čo pripravil tréner Pajči Matúška a verím tomu, že po absolvovaní tých tréningov ako aj prípravákov: Vinica,Olováry, Cinobaňa budeme dostatočne pripravení na jarnú odvetnú časť 7. ligy.

Verme, že nás budú obchádzať zranenia. Moja poznámka ku rozhodnutiu hlavného rozhodcu: keď raz nechal hrať mužstvá v 88 minúte a nesignalizoval mu ani postranný, že bol faul na hráča Buzitky a lopta bola v strede ihriska, keď prerušil hru na základe stretu a pádu dvoch súperiacich hráčov, tak sa mala hra tam vrátiť a odtiaľ mala po prerušení potom pokračovať, ale zrazu hlavný rozhodca po konzultácii s postranným rozhodol, že bude jedenástka.

Ako sa rozhodol v tom momente náš tréner, že stiahol hráčov z hracej plochy, som súhlasil s ním aj stojím za ním aj našim mužstvom. Pre budúcnosť však určite budeme prezrieravejší a ako mi poradil kamarát Norbi Krišta aj chytrejší. Poviem to za všetkých našich hráčov, trénerov, funkcionárov ako aj fanúšikov TJ Slovan Halič -my tu chceme hrať pekný a dobrý futbal, ktorý aby sa páčil divákom, ale nechceme aby nám niekto to potom zlými verdiktami viac krát prekazil. To je všetko ku dnešku. "