Milan Filčík sa blysol zlatom

Aj vďaka podpore rodičov vycestoval na medzinárodný turnaj do Žiliny.

ŽILINA. Mladý džudista Milan „Bojka“ Filčík z Judo klubu Katsudo Lučenec sa aj vďaka obetavosti rodičov dostal na medzinárodný turnaj do Žiliny a prešiel ním vo svojej kategórii ako nôž po masle.

„Úvodný februárový víkend začal Milan Filčík v kategórii do 42 kg mini žiakov ďalším medzinárodným turnajom, tentokrát v Žiline, za vynikajúcej účasti prihlásených 377 žiakov z Českej republiky, z Poľska, z Ukrajiny a zo Slovenska.

Tento turnaj, žiaľ, kvôli financiám nemáme v kalendári. Na vlastné náklady tak vycestovali spolu s rodičmi, ktorým ďakujeme za podporu,“ uviedol za klub jeho tréner Robert Rác.

Turnaj v Žiline vyradilo Katsudo zo svojich plánov hlavne kvôli náročným turnajom v mesiaci marec, ktoré ich čakajú v Banskej Bystrici, v Ostrave, a v Pezinku.

„To sú viac prioritné turnaje, ktoré absolvujeme pravidelne v hojnom počte pretekárov,“ doplnil Rác.

Ocenil hlavne, že si Milan počínal výborne počas všetkých troch absolvovaných duelov. Vyhral ich na ippon /10:0/ pred časovým limitom a stal sa víťazom svojej kategórie.

„Gratulujeme a prajeme mu veľa ďalších úspechov. Touto cestou by sme chceli tiež poďakovať mestu Lučenec a Milošovi Kelemenovi za sponzorskú pomoc, nadácii M- Market Mariana a Barbory Šufliarskych. Ďakujeme vedeniu základných škôl, ktoré nás zastrešujú, aby sme mohli napredovať a pripravovať sa na rôzne turnaje, a to menovite pánovi riaditeľovi Petrovi Pavlovičovi na ZŠ L. Novomeského a vedeniu školy, pani riaditeľke Lenke Dymovej zo ZŠ s MŠ DSA na Kubínyiho námestí. V neposlednom rade ďakujeme všetkým rodičom – bez ich podpory by to tiež nešlo. Ďakujem za spoluprácu aj trénerom Lucii Balaškovej a Tamare Lorinčíkovej.

V neposlednom rade ďakujeme tým, ktorí sa rozhodli pre náš judo klub darovať 2 % z dane,“ zakončil v mene Judo klubu Katsudo tréner Rác.