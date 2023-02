Skvelá bilancia atlétov: 8 medailí a 14 osobných rekordov

Výprave MAC REDOX sa na halových majstrovstvách SsAZ darilo. Domov si priviezli jednu zlatú, dve strieborné medaily a päť cenných kovov bronzového lesku.

BRATISLAVA. Z Elánu sa vrátili s elánom. Pozitívne dojmy z hlavného mesta Slovenska – no najmä z významnej športovej súťaže – hlásili v sobotu (11. 2.) večer novohradskí atléti. Výprava MAC REDOX Lučenec sa zúčastnila halových majstrovstiev SsAZ, a to v rámci vekových kategórií staršieho žiactva (U16), dorastu (U18) a dospelých.

Klubová vitrína Novohradčanov sa po uplynulom víkende rozrástla o ďalších osem trofejí.

"Bol to dlhý a pre našich športovcov hlavne vyčerpávajúci deň. Našťastie však s dobrým koncom. Domov sme si priviezli osem medailí," odznelo na klubovom facebooku MAC REDOX deň po skončení súťaže.

V štatistikách sa zaskveli najmä dvojmedailoví Adam Vrábeľ (muži) a Jakub Goljan (dorast), ktorí si vybojovali zhodne po dva cenné kovy.

Vrábeľ si to "strihol" rovno v troch disciplínach. V dvoch siahol na cenný kov i na dno svojich síl. Demonštruje to trio nových "osobákov". V skoku do diaľky doletel do vzdialenosti 617 cm, v trojskoku pokoril hranicu 12,45 m a šesťdesiatku (šprint) zvládol za 7,70 sek.

"V klasickej diaľke sa mi zo začiatku sérií nedarilo. Nebol som spokojný, lebo som nedosahoval výkony spred dvoch týždňov z mládežníckeho medzinárodného mítingu, kde som obsadil tretie miesto vtedajším osobným maximom 607 cm. Našťastie, ten som v sobotu na halových M-SsAZ prekonal výkonom o ďalších desať centimetrov. A hoci sa mi nedarili klasické skoky, aj tak sa mi podarilo prekonať svoj osobák v trojskoku výkonom 12,45 m.

Keďže práve v tejto disciplíne sa chcem najintenzívnejšie zlepšovať, uvedomujem si, že sa potrebujem zdokonaliť najmä v druhej fáze skoku. Vďaka radám klubovej trénerky pani B. Dórovej a taktiež pána trénera reprezentácie SR R. Dubovského (Dukla B. Bystrica) si plánujem posúvať svoje hranice na vyššie limity. Teším sa však aj z cenného kovu zo šesťdesiatky, hoci túto disciplínu nepovažujem za svoju kľúčovú," vyjadril sa trojnásobný medailista halových majstrovstiev SsAZ Adam Vrábeľ.

Sedemnásťročného talentovaného Lučenčana čakajú v najbližšej dobe majstrovstvá SR juniorov do 20 rokov. Podľa vlastných slov sa na tomto podujatí plánuje zamerať nielen na pódiové umiestnenia, ale najmä na vylepšenie svojich osobných rekordov.

Prvenstvo v dvestovke (23,96 sek.) a striebro v šprinte na 60 metrov (7,54 sek.) si do centra Novohradu priniesol dorastenec Jakub Goljan. "Časy z jednotlivých behov síce nie sú najlepšie, ale zodpovedajú príprave, ktorá bola prispôsobená môjmu stavu. V septembri na pretekoch som si vážne zranil chodidlo. Momentálne som už v riadnom tréningovom procese, takže verím, že výkony sa budú ešte viac zlepšovať. 26. februára cestujem opäť do bratislavského Elánu na majstrovstvá Slovenska, čím zavŕšim halovú sezónu a hneď začnem s prípravou na hlavnú sezónu, kde ma čakajú začiatkom júna tiež majstrovstvá Slovenska,“ zhodnotil Goljan nedávne halové M-SsAZ v Bratislave.

Na cenný kov, ktorý mal odlesk bronzu, siahla medzi ženami aj (stále len) 17-ročná Lea Bačová. Stredoškoláčka zápolila so súperkami v klasickom skoku do diaľky i v trojskoku. V druhej menovanej disciplíne dosiahla nový osobák, ktorý jej vyniesol 3. miesto, a ktorého hranicu (maximum) sa pokúsi atakovať na najbližšej súťaži.

"Tentokrát som súťažila za ženy, keďže moja kategória – juniorky – na pretekoch nebola. Súťažila som aj v diaľke, prvýkrát po dlhej dobe. Táto disciplína sa mi však vôbec nedarila. Ale trojskok bol super, veľmi som sa naň tešila, keďže som ho už dosť dlho neskákala. Som s ním spokojná, keďže som vytvorila nové osobné maximum (9,97 m). Každý pokus bol vydarený, akurát som mala nedošľap, odrážala som sa ďaleko od dosky...

Čakala by som, že posledný pokus bude najhorší, keďže bol už šiesty, a aj únava hrala svoju rolu. Dokonca som sa pri poslednom pokuse musela rozbiehať na dvakrát, lebo pri prvom rozbehu mi nechtiac do dráhy vbehla nejaká baba, no ubrzdila som to... Vrátila sa a rozbehla som sa znovu... Tento posledný pokus bol najlepší, skočila som 9,97 m. Veľmi som sa tešila, že sa mi podaril nový osobák, a teším sa aj na ďalšie preteky, kde sa pokúsim skočiť nad 10 metrov. Ani teraz mi veľa nechýbalo...," obhliadla sa za sobotnými majstrovstvami Bačová.

V trojskoku sa, tentokrát medzi dorastenkami, predstavila aj Michaela Matiášová. Výkonom 10,39 m si zabezpečila striebro.

„S klasickou diaľkou, kde som doletela do vzdialenosti 467 cm pri štyroch neplatných z celkovo šiestich pokusov, nie som spokojná. No teším sa môjmu progresu v trojskoku. Určite sa pokúsim atakovať svoje doterajšie maximá v oboch disciplínach, príležitosť sa črtá na najbližších majstrovstvách Slovenska," skonštatovala M. Matiášová.