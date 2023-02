Byt s očarujúcimi výhľadmi nie je na predaj. Obdivujú ho ľudia z rôznych kútov Slovenska

Vynovená mestská veža je veľkým lákadlom Horehronia.

Z kuchyne sa ozýva praskot ohňa. Zvonárova žena práve chystá večeru. Pri varení si občas pohmkáva jej dobre známu melódiu. Občas ju prehluší kvílenie vetra, ktorý prefúkne každú škáru vo vysokej veži.

Jej muž prechádza od okna k oknu. Pod nohami mu vŕzga drevená podlaha. Je nielen zvonárom, ale aj „očami“ mesta. Veď ak by kdesi vyšľahli plamene alebo sa nebodaj blížila pohroma, je prvý, kto udalosť zvestuje ľuďom, zaspávajúcim po úmornom dni.

Jedno, druhé, tretie, štvrté okno. Brezno a okolité kopce má ako na dlani. Všetko je tak, ako má byť. Usadí sa za stôl a čaká na skromnú, no chutnú večeru. Zvonárka je šikovná gazdiná.

Ktovie, či voľakedy večer breznianskeho zvonára vyzeral práve takto. Možno áno, možno je poznačený inými príbehmi. Jedno je však isté.

Byt s jedinečnými výhľadmi

Najvrchnejšie poschodie klasicistickej mestskej veže, ktorá je bezmála už dve storočia ústrednou dominantou historického centra Brezna, je pre návštevníkov veľkým lákadlom.

No ak chcú uvidieť zvonárku so zvonárom, nahliadnuť do ich bytu, počuť spomínané zvuky, ktoré dotvárajú atmosféru tohto, pred zrakmi verejnosti roky ukrytého miesta, musia zdolať 5 strmých schodísk a dovedna 93 schodov.

Oplatí sa. Nielen príbytok s figurínami zvonára a zvonárky, ktoré sú v životnej veľkosti, ale aj výhľady sú očarujúce.

„Mohutná, 31 metrov vysoká hranolová stavba, slúžila ako strážna veža a zvonica. Mala aj predchodkyne, no tie pohltili plamene alebo bol ich skazou nekvalitný stavebný materiál. Táto je postavená z kameňa a odolala mnohým nástrahám. Roky sa síce podpísali na jej vzhľade, avšak v 20. a 21. storočí prešla ozdravovacími procesmi,“ priblížila Anna Raškovská, lektorka Horehronského múzea v Brezne s tým, že po poslednej rekonštrukcii veža získala nový vzhľad aj funkciu.

„V rámci cestovného ruchu je sprístupnená verejnosti,“ dodala lektorka.

Vedeli ste, že ... hrotnica veže stúpa od päty strechy veže približne do výšky 5 metrov? Veterná koruhva má rozmery cca 0,9 x 0,35 m?

Zástavka veternej koruhvy má vyrytý dátum začiatku výstavby veže?

Hrúbka múrov v spodnej časti dosahuje 1,92 m a lokálne až 2,3 m?

Vrstva maľovky v byte zvonára je hrubá 2 cm?

Tri zvony vážia spolu 1943 kg?

Kým vystúpate na piate podlažie prekonáte 5 schodísk a 93 schodov?

Pripomenula, že okrem podlaží so zvonmi pod manzardovou strechou tu bol vyhradený priestor pre byt strážnika. Ten dohliadal na mesto a včas ľudí varoval pred nebezpečenstvom údermi na zvon.

„Stavba bola projektovaná ako strážna veža a zvonica. Ako jediná z mestských veží na Slovensku mala pod kupolou vyhradený priestor pre byt hlásnika a strážnika v jednej osobe. Ten z výšky dohliadal na mesto a ľudí včas varoval pred nebezpečenstvom. Túto funkciu tu vykonával do polovice 20. storočia,“ ozrejmila Raškovská. Podotkla, že poslednou známou obyvateľkou bytu, krátko po druhej svetovej vojne, bola zvonárka – vdova Giertlová so svojimi synmi.

„V objekte nebola elektrina ani kúrenie. Všetko potrebné si rodina na najvyššie poschodie vo veži musela vynášať vo vedrách. Kúrila drevom, ktoré jej každoročne vyčlenilo mesto. „Šichtúň“ dreva stál pri východnej fasáde. Na prízemí ho pokálali a príležitostne vynášali do bytu,“ povedala lektorka.

Srdce veže

V tieňoch múrov veže sa odohrávalo všetko podstatné zo života v meste. Zjednávali sa obchody aj schádzali jarmočníci.