V Lučenci začína veľké basketbalové finále

V boji o prestížnu trofej je aj tím BKM Lučenec.

LUČENEC. Dnes (16. februára) začína v lučeneckej športovej hale ARENA finálny turnaj Slovenského pohára. Medzi finálnu štvoricu sa dostal aj jeho vlaňajší víťaz, basketbalový tím BKMLučenec. Hneď v prvom zápase turnaja o 18.00 h sa stretne s druhým vlaňajším finalistom Svitom. Uvidí sa, kto z tejto dvojice postúpi do sobotnajšieho finále. Lučenec sa síce v aktuálnom ročníku trápi a je aktuálne v druhej polovici extraligovej tabuľky. Pomôcť k maximálnemu výkonu mu môže pomôcť tradične silná fanúšikovská podpora. Zápas bude vysielaný aj online.

„Sme radi, že sme sa dostali do Final Four. Tým, že podujatie aj organizujeme, máme samozrejme veľkú motiváciu predviesť sa v čo najlepšom svetle. Urobíme všetko preto, aby sme boli maximálne pripravení na piatkový zápas a aby sme ho zvládli. To, že hráme doma by mohla byť výhoda, ale zápas sa rozhodne na palubovke,“ povedal pre extraligový portál basketliga.sk tréner BKM, Nenad Miloševič, ktorý si uvedomuje tlak, ktorý je na nich vytváraný.

„Samozrejme, že tam nejaký tlak bude. Ale kto nevie robiť pod tlakom, nech nehrá basketbal. Ja ako hráč a aj ako tréner mám rád zápasy, kde sa musíte s tlakom vyrovnávať. To, že hráme doma beriem skôr ako motiváciu. Kto bude v piatok lepší, postúpi do finále,“ povedal tréner.

Tréner Svitu Oleg Meleščenko si uvedomuje napriek kolísajúcim výkonom silu svojho súpera, no tiež che tento zápas vyhrať:

„Lučenec je kvalitné družstvo, hľadajú svoju filozofiu. Domáce prostredie im môže pomôcť, ale ich aj zviazať. Vedia zdolať každého, aj s každým prehrať. Môžu kedykoľvek prekvapiť. Majú kvalitný, vyrovnaný káder. Musíme si dávať pozor pod košom a zároveň strážiť územie na perimetri. Majú kvalitných strelcov. Myslím si, že vyhráva kolektívna hra. Ak splníme to, na čom sa dohodneme, môžeme byť úspešní.“

V druhom semifinálovom zápase sa dnes o 20.15 h stretnú vedúce celky basketbalovej extraligy Patrioti Levice a Spišskí Rytieri, Aj tento zápas sľubuje pekné basketbalové predstavenie.

Finále Slovenského pohára, v ktorom sa stretnú víťazi piatkových zápasov sa odohrá v sobotu (18. februára)o 18.30 h.