Lučenčan je novým juniorským šampiónom Európy

Do Chorvátska cestoval 8 hodín, deň pred súťažou nič nejedol ani nepil. No vyplatilo sa.

KARLOVAC, CHORVÁTSKO. Kickboxer z Lučenca sa blysol na významnom európskom podujatí. Reč je o 17-ročnom Patrikovi Bačovi, ktorý si z chorvátskeho Karlovacu priviezol zlatú medailu.

Juniorský šampión v low kicku Patrik Bača (zdroj: FB Fortis combat team Lučenec)

Člen Fortis combat teamu Lučenec, ktorý je zároveň členom slovenskej reprezentácie, zahviezdil na Európskom pohári. Ten sa konal počas druhého februárového víkendu (11.-12. 2.). Bača si medzi staršími juniormi v kategórii low kick (do 57 kg) poradil so súperom z Talianska, ktorého zdolal po náročnom finálovom boji.

"Bol to veľmi náročný turnaj, hlavne z toho hľadiska, že som musel robiť váhu a mať prísnu diétu, aby som splnil váhový limit, teda do 57 kg. Chudol som necelých 4-5 kilogramov za týždeň, ale zvládol som to. Posledných 24 hodín pred súťažou som nemohol už ani len piť vodu, nehovoriac o jedení... Cesta do Chorvátska trvala 7-8 hodín, takže to bolo o to náročnejšie.

Po víťaznom dueli (zdroj: Fortis combat team Lučenec)

Čo sa týka duelu s Talianom, išlo o veľmi náročný a ťažký zápas. Súper bol kvalitný a húževnatý, no ja som do toho, aby som vyhral, vložil skutočne všetko. Po zápase sa cítim fajn, mám pár modrín, boľavý nos, ale na to som už zvyknutý... Som rád že sa mi to podarilo a získal som zlato na tak veľkom a prestížnom turnaji, akým Európsky pohár bezpochyby je," obzrel sa za úspešným účinkovaním v Chorvátsku Patrik Bača. Podujatia sa zúčastnilo celkovo 2200 športovcov z 32 európskych krajín.

Podľa kickboxerových slov bude tento rok nabitý ďalšími turnajmi. "Čaká ma toho veľa. Najskôr to bude svetový pohár v Maďarsku, potom súťaž v Srbsku, ale taktiež aj majstrovstvá Slovenska a Európy... Bude to náročné, no budem tvrdo makať, aby som si rozšíril svoju medailovú zbierku," zakončil Lučenčan.