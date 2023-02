V Poltári sa konal pochod za mier, fyzické incidenty ho nepoznačili

Na rozdiel od nedávnej podobnej akcie v neďalekom Lučenci prebehlo pokojne, bez fyzických útokov. Slovné ataky však nechýbali.

POLTÁR. Približne 200 až 300 ľudí sa zúčastnilo na podujatí nazvanom „Pochod za mier“, ktoré sa konalo v piatok (17. 2.) podvečer v Poltári.

Na pochod prišiel aj študent Matúš Géč z Lučenca, ktorého na predchádzajúcom podujatí urážalo a napadlo niekoľko mužov, ako informoval Denník N.

V Poltári už na rozdiel od Lučenca nebol sám, prišiel so skupinou kamarátov a rodinných príslušníkov.

„Priebeh podujatia bol veľmi podobný. Našťastie, nedošlo k žiadnemu fyzickému násiliu. Určite ste ale počuli rôzne nadávky na nás, ktorí sme tu mali ukrajinské zástavy a vlajku Európskej únie,“ zhodnotil Géč pre MY Novohrad po skončení podujatia.

Ako sám povedal, neľutuje, že šiel na pochod do Lučenca a doteraz zažil väčšinou pozitívne reakcie.

„Zatiaľ sa mi nikto nevyhrážal, ale očakávam aj to,“ dodal študent.

Slovné útoky na okolostojacich ľudí s ukrajinskými vlajkami sa ale objavili aj počas a pred naším rozhovorom.

„Majú nasraté v mozgoch, mladí sopliaci, ktorí nevedia, čo je to vojna,“ okrikuje skupinu staršia dáma.

Naopak, oveľa zhovievavejšia k Matúšovi je pani, ktorá sa predstaví ako Eva, matka dvoch synov a troch vnukov.

Hoci názorovo je na opačnej strane ako on, otvorene hovorí o tom, čo sa dialo v Lučenci.

„Áno, atakovali ho tam štyria chlapi, ale nie ako píše Nový čas, že dav. Veď dav sme boli všetci,“ hovorí Eva, ktorá mladíka aj osobne pozná.

„Ja si myslím, že každý je za mier. Mier si nemôžeme priať, ten musíme vytvárať. Aj oni chcú mier, aj my chceme mier,“ zdôrazňuje a hneď dodáva, že nevie, „prečo to tie médiá robia a je z nich už chorá“.

Prihovoril sa len primátor

Jediným oficiálnym rečníkom na poltárskom zhromaždení bol primátor Peter Sitor.

V nedávnej minulosti sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva vyjadril, že nepodporuje posielanie zbraní na Ukrajinu, pretože sa tým podľa neho predlžuje vojnový konflikt.

Aj vo svojom príhovore na pochode sa snažil zdôrazňovať hlavne protivojnový postoj a bolo poznať, že dbá o to, aby jeho reč vyznela nestranne a aby sa otvorene nepriklonil ani na jednu stranu.

„Ako občan Poltára a Slovenskej republiky vyjadrujem úprimnú ľútosť nad tým, čo sa deje, pretože či už na jednej, alebo na druhej strane, vo veľkej miere trpia nevinní ľudia. Čo je ešte horšie, v mnohých prípadoch prichádzajú o to najcennejšie čo majú, a to je život. Je neprípustné, že v 21. storočí, keď by ľudstvo malo byť okrem iného poučené z I. a II. svetovej vojny, pomaly, ale isto vchádzame do III. svetovej vojny,“ povedal Sitor.