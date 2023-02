Finále Slovenského pohára bude bez obhajcov titulu

Lučenec nestačil na Svit, pred bránami skončil aj aktuálny líder.

LUČENEC. Prvý deň finálneho turnaja o Slovenský pohár priniesol dva zaujímavé semifinálové zápasy. Tie určili dvojicu, ktorá si zahrá o pohárovú trofej. Obhajca vlaňajšieho titulu BKM Lučenec ním nebude, vlaňajšiu finálovú prehru bude môcť odčiniť Svit. Veľkú drámu priniesol podľa očakávania súboj vedúcich tímov basketbalovej extraligy. Nakoniec sa radovali Levičania,

Final Four Slovenského pohára odštartovala repríza vlaňajšieho finále. Lučenec sav úvode dostal vďaka dvojici Kneževič a Armstrong do mierneho vedenia, no jeho súper zo Svitu s ním držal krok King. Prvá štvrtina však skončila napokon v prospech hostí 22:19. Jeho obrana začala následne fungovať lepšie a tak už čoskoro viedol o desať bodov - 33:23. V drese BKM hrajúci Bolek domáci tím následne vrátil svoj tím do zápasu. Hostia si však išli vytrvalo pre výhru a tak do šatni išli opäť s výraznejším odstupom - 47:39.

Druhý polčas priniesol síce snahu Pelikánov o obrat, ale nepodarilo sa im vyhrať ani jednu štvrtinu. Svit si svoj náskok už nedal vziať ,zaslúžene vyhral 75:86 a postúpil do finále turnaja.

BKM Lučenec – Iskra Svit 75:86 (19:22, 20:25, 21:23, 15:16)

Lučenec: Kneževič 27, Goss 15, Armstrong a Eaddy po 10, Bolek 6 (Sullivan 7, Zorvan 0)

Svit: Atwood 26, King 20, Goncalves 17, Smith 14, Koval 9 (Baldovský 0)

TH: 10/9 – 2/2, Fauly: 13 - 10, Trojky: 4 - 10, Rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Šarišský

Povedali po zápase:

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: „Myslím si, že Svit vyhral každú jednu štvrtinu zápasu. To hovorí za všetko. Neviem, či dôležitosť zápasu nám zväzovala ruky, ale strelecky sme mali veľmi zlý deň. Aj keď sme sa chytili v obrane, tak v útoku sme nevedeli premeniť mnoho otvorených striel a jednoduchých situácií. Gratulujem Svitu a želám mu všetko dobré vo finále.“

Elyjah Goss, hráč Lučenca: „Všetko je to v podstate len o nás. Mali sme skauting report o Svite, hrali sme v tejto sezóne už 4-krát. Nedokázali sme ich zastaviť, čiže je to 100-percentne naša chyba, že sme v tomto stretnutí prehrali.“

Oleg Meleščenko, tréner Svitu: „Veľmi ťažký zápas, bojovalo sa až do konca. Zvládli sme to. V druhej polovici stretnutia sme konečne vyhrali na doskokoch, k tomu sa pridalo 17 asistencií, čo hovorí o tom, že sme podľa mňa hrali viac ako tím. Lučenec má veľmi dobré mužstvo, kvalitnú robotu robí Nenad Miloševič, ale teraz sme boli lepší.“

T.J. Atwood, hráč Svitu: „Bol to dobrý súboj, ako to obvykle v zápasoch s Lučencom býva. Majú kvalitný tím, doma hrajú ešte lepšie. Znamená to pre nás veľa, že sme dokázali nad nimi zvíťaziť. Nebolo to však jednoduché. Myslím si, že na konci rozhodlo to, že sme premieňali naše šance a koncentrovali sme sa na defenzívu. Tá nám napokon priniesla víťazstvo v tomto zápase, k tomu sme dávali strely a jeden druhému verili. Kolektívne sme sa podieľali na tomto úspechu.“

Líder zdolaný o bod

Aktuálny líder zo Spiša Niké SBL v druhom zápase večera prišiel o možnosť zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej. Znemožnili mu to húževnatí Levičania.

Rytieri na súpera doslova vybehli a ten si musel čoskoro za stavu 2:9 brať oddychový čas. Trojbodovými strelami im najmä pomohol Bachan. Rytieri ešte dokázali prvú štvrtinu vyhrať v pomere 20:15. Levičania však už v ďalšej po 90 sekundách vďaka Padgettovi vyrovnali na 22:22. Dokonca chvíľu aj viedli o päť bodov, no spišiaci zabrali a prvý polčas vyhrali 42:38.

Po prestávke sa zopakoval scenár z úvodu, Rytieri opäť odskočili a Patrioti zareagovali oddychovým časom a ich hra sa evidentne zlepšila. Hráči oboch tímov predvádzali svoje basketbalové umenie.Do finálnej časti išli Levičania nakoniec za stavu 65:63. Záverečný boj priniesol úchvatné momenty o výsledku rozhodlo trestné strieľanie McCalluma, ktorý necelých 5 sekúnd pred koncom premenil jeden trestný hod a posledný útok Spišiaci už nepremenili.

Patrioti Levice – Spišskí Rytieri 81:80 (15:20, 23:22, 27:21, 16:17)

Patrioti: McCallum 16, Bachan 15, Bojanovský 9, Kovac 2, Kneževič 0 (van Oostrum 26, Padgett 7, Kotásek 6, Abrhám 0)

Rytieri: McGlynn 28, Juríček a Lopez po 13, Fusek 10, Antoni 0 (Thomas 7, Granič 6, Hlivák 3, Mrviš 0)

TH: 14/10 – 10/10, Fauly: 13 - 16, Trojky: 11 - 10, Rozhodovali: Ženiš, Fuska, Doušek

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Patriotov: „Výborný zápas, čo sa týka bojovnosti, chcenia a nasadenia. Som rád, že aj v momentoch, keď sa stretnutie nevyvíjalo v náš prospech, tak sme bojovali a verili jeden druhému. Vrátilo sa nám to v podobe víťazstva, za čo sme šťastní. Nechcem robiť veľké vyjadrenia po jednom zápase, ale ukázali sme si, že vieme bojovať, veriť jeden druhému, z tohto pohľadu toto stretnutie znamená veľa.“

Devon van Oostrum, hráč Patriotov: „Som šťastný, že sme vyhrali. Máme pred sebou ešte jeden zápas a ja veľmi tužím získať Slovenský pohár. Nechcem sa vyhovárať, ale sme proste unavení. Veľa sme cestovali, strata Mihu Lapornika nás dosť zabolela, je dušou tímu. Ak bojujeme a hráme sebavedomo, tak si stále myslím, že sme najlepším tímom súťaže.“

Teo Hojč, tréner Rytierov: „Mali sme možnosť zdolať veľmi kvalitné mužstvo, ktoré vieme, ako hralo v Európe a akú má kvalitu. Nedali sme to a je jasné, že nás to teraz bolí. Je teraz na nás, aby sme sa postarali, že to nebude nejaký negatívny zlomový moment. Musíme stále veriť v to, čo robíme. Aj keď to bude ťažké, treba si pozrieť chyby, ktoré sme urobili. Všetci, so mnou na čele, sme nejaké chyby urobili. Chcem pogratulovať Leviciam k postupu do finále. Keď nič iné, tak si myslím, že to bol basketbalovo dobrý zápas. Oba fankluby spravili výbornú atmosféru. Chcem poďakovať samozrejme našim fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť. Chceli sme ich potešiť a radosť z postupu do finále, preto som smutný z toho, že sa nám to nepodarilo. Vďaka tiež patrí fanúšikom Levíc, že na mňa nezabudli a príjemne prekvapili. Nič, ideme ďalej, ešte sa hrá veľa zápasov v tejto sezóne. Určite nájdeme ciele a motiváciu.“

Michael Fusek, hráč Rytierov: „Myslím si, že na to, že to bol pohárový zápas, tak to bolo super stretnutie pre diváka a oba kluby. Celý duel bol vyrovnaný do poslednej sekundy. Levice hrali na 110 percent, my tiež a napokon to bolo o tom, kto dá do toho o desatinku viac.“

Finále Slovenského pohára, v ktorom sa stretnú víťazi piatkových zápasov sa odohrá v sobotu (18. februára)o 18.30 h. Diváci, ktorí si nájdu cestu do športovej haly ARENA určite zažijú bojovný zápas, ktorý rozhodne, kto nakoniec zdvihne víťaznú trofej nad hlavu.