Lučenec prehral s celkovým víťazom (+FOTO)

Slovenský pohár putuje z Lučenca pod Tatry.

LUČENEC. Víťazom Slovenského pohára 2022/2023 sa na palubovke športovej haly ARENA v Lučenci stalo v sobotu večer (18. februára) mužstvo spod Tatier. Svit, ktorý v prvom zápase turnaja Final For zdolal vlaňajších obhajcov titulu nepripustil reprízu vlaňajšieho finále a po takticky zvládnutom zápase mohol osláviť už piaty titul v tejto súťaži. Naposledy sa mu podarilo ho podarilo získať v roku 2014. V jeho drese hral aj najužitočnejší hráč turnaja(MVP), T.J. Atwood.

Finále prinieslo atraktívny basketbal, keď sa spočiatku šťastena prelievala z jednej strany na druhú, aby do šatní odišli po dvoch štvrtinách vďaka trojkovom zásahu Goncalvesa zo Svitu víťazne podtatranci. Na tabuli svietilo skóre 38:36.

Do ďalšieho dejstva vbehli lepšie Levičania so sériou trojkovýh striel, na čo reagoval tréner Svitu oddychovým časom. čo evidentne pomohlo a následne prebrali taktovku nad stretnutím jeho zverenci. Pred záverečnou štvrtinou vyhrávali v pomere 60:53. Patrioti sa v nej však na súpera dotiahli a v tom momente už rozhodli o osude zápasu individuálne výkony a hlavne zlyhania na strane Levíc. Svit im už obdobný obrat ako sa im podaril v semifinále nedovolil a tak po zápase zaslúžene dvihol nad hlavu vysnívanú trofej.

Final Four Slovenského pohára – finále:

Patrioti Levice – Iskra Svit 78:91 (20:16, 16:22, 17:22, 25:31)

Levice: van Oostrum 16, McCallum 15, Abrhám 8, Bachan 6, Bojanovský 5 (Kovac 17, Kneževič 6, Padgett 4, Kotásek 1)

Svit: Atwood 31, King 25, Smith 15, Koval 13, Goncalves 3 (Monček 4, Baldovský 0)

TH: 7/4 – 12/11, Fauly: 15 - 14, Trojky: 14 - 10, Rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Ženiš, 500 divákov.

Povedali po zápase:

Michal Madzin, tréner Patriotov: „Pre nás to je veľmi ťažké. Náročný zápas. Veľa vecí mohlo rozhodnúť a tiež mnoho maličkostí. Svit si to postrážil a treba povedať, že zaslúžene vyhral.“

Martin Bachan, hráč Patriotov: „Veľmi nás mrzí táto prehra. Mali sme jasný cieľ, nevyšlo nám to. Musíme dať hlavy hore, sezóna je ešte nekončí, ešte je o čo bojovať.“

Oleg Meleščenko, tréner Svitu: „Je to pre nás veľmi cenný úspech. Pre každý tím to tak je. Po majstrovskom titule to je druhá najdôležitejšia vec. Je to pre nás obrovská radosť, že sme dokázali v tomto čase vybojovať toto víťazstvo. Posunie nás to ďalej.“

Tavon King, hráč Svitu: „Skvelé pre klub, momentálne sa nám darí a sme na dobrej vlne. Pracovali sme na tímovej chémii, chceli sme hrať hlavne dobre. Proti nám stál kvalitný súper, Levice majú kvalitné mužstvo. Koncentrovali sme sa proti ním na obranu, snažili sme sa ich čo najviac rozhodiť a vyšlo nám to.“

T.J. Atwood, MVP Final Four Slovenského pohára: „Som šťastný a vďačný. Nekoncentroval som sa na individuálny úspech, v mojom prípade je vždy na prvom mieste tím a víťazstvo. Ocenenie MVP je pre mňa bonusom, som zaň vďačný. Ešte viac ma však teší, že sme vyhrali celý Slovenský pohár.“