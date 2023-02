V Tisovci chcú zrekonštruovať radnicu, pracujú aj na ďalších projektoch

Malo by ísť o komplexnú rekonštrukciu, vrátane strechy a sanácie vlhkosti.

TISOVEC. Rekonštrukcia historickej klasicistickej radnice je aktuálne hlavným investičným zámerom samosprávy mesta Tisovec v Rimavskosobotskom okrese.

MY Novohrad o tom informoval primátor Ján Vengrín.

„Ak nám tento projekt prejde, urobila by sa kompletná sanácia základov budovy, nové stropy aj okná a dvere, keďže výsledkom rekonštrukcie musí byť energetická úspora 30 percent,“ konkretizoval primátor.

Samospráva podľa neho v súčasnosti rieši, ako cez oprávnené náklady projektu vymeniť aj strešnú krytinu, aby túto veľkú položku nemusela hradiť z vlastných prostriedkov.

„Náklady na takúto kompletnú rekonštrukciu radnice odhadujem na 3,5 až 4 milióny eur. Je to krásna budova, ale treba ju už opraviť,“ podotkol Vengrín.

Problémom je ale sanácia vlhkosti, ktorá zo zeme preniká do múrov historickej stavby. Je to problém, ktorého odstránenie je mimoriadne dôležité aj na to, aby sa na objekte mohli robiť nové omietky.

V rámci výzvy sa však na túto sanáciu pôvodne nedal čerpať dostatočný objem finančných prostriedkov, keďže podľa aktuálnych cien je na ňu potrebný asi milión eur.

„S týmto faktom mali problém viaceré subjekty, ktoré chceli opravovať budovy a sanovať aj ich základy. Bol preto vyvinutý tlak na ministerstvo a príslušné orgány a výzva bola aktualizovaná,“ povedal primátor.

Ako dodal, mesto aktualizuje aj projekt a všetko by malo byť hotové zhruba v apríli. Najneskôr v máji by samospráva chcela podávať žiadosť o dotáciu na Ministerstvo dopravy SR.