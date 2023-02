Pochod za mier v Rimavskej Sobote sa zmenil na míting kotlebovcov

Čo sa týka účasti, išlo o podobnú akciu ako nedávno v Poltári, obsahovo však oveľa tvrdšieho razenia.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Vlajúce zelené zástavy s logom Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), stranícke dodávky, politickí rečníci či údajná petícia za mier, kde podpisujúci dostávali reklamné nálepky a perá tohto politického subjektu.

Utorkový (21. 2.) pochod za mier v Rimavskej Sobote viac ako protivojnové zhromaždenie pripomínal stranícku akciu kotlebovcov.

Hoci účasťou okolo 300 ľudí šlo o podobne veľké podujatie ako pred pár dňami v neďalekom Poltári, obsahovo bolo omnoho tvrdšieho razenia.

Zatiaľ čo v Poltári ako jediný oficiálny rečník vystúpil tamojší primátor Peter Sitor, ktorý v prejave vo všeobecnosti zdôrazňoval protivojnový postoj a vyslovene sa snažil, aby sa otvorene nepriklonil ani na jednu stranu, prejavy v Rimavskej Sobote boli ukážkovou plejádou hoaxov, fám, dezinformácií, ale aj vyslovených klamstiev, nezmyslov a urážok.

Kotlebovské vlajky počas celého podujatia

Na začiatku pochodu jeden z organizátorov avizoval, že vraj ide o apolitickú akciu a účastníci by sa toho mali držať. „Žiadne politické symboly, ani politické výkriky a heslá by tu nemali odznieť,“ vyzval.

V skutočnosti však vlajky politickej strany ĽSNS viali na pochode od jeho začiatku až do konca.

Táto skutočnosť prekážala napríklad poslancovi rimavskosobotského mestského zastupiteľstva Ivanovi Hazuchovi, ktorý sa na pochode zúčastnil.

„Pochod za mier hodnotím ako dobrú akciu, lebo si myslím, že drvivá väčšina ľudí je prirodzene za mier. Je na mieste hovoriť dnes o mieri, lebo vo všetkých médiách sa hovorí iba o vojne, nie o mieri. My sme malý národ, nemôžeme vyzývať ani podporovať do vojny. Trošku som ale sklamaný z toho, čo tu nastalo, nepáči sa mi, že to niekto politicky využil. Aj ja som okresný predseda Smeru, ale mám slovenskú zástavu, nie smerácku,“ zdôraznil Hazucha s tým, že aj na internete sa dočítal, že ide o apolitickú akciu.

„Keď sem o pol piatej prišli kotlebovci, bol som sa ich opýtať, či je to ich akcia, pretože by som bol asi odišiel. Povedali, že nie, tak som tu. Nechcem, aby sa to tu politicky podmazávalo. Aj strany môžu mať názor za mier, ale toto som bral ako občiansku akciu, preto som tu,“ dodal.

Na zhromaždení Hazucha intenzívne diskutoval s iným mestským poslancom, Radovanom Ceglédym.

Ten na podujatí spolu so skupinou aktivistov a členov miestnej platformy Rimavská kaviareň protestoval proti ruskej agresii s transparentmi a ukrajinskými vlajkami.

„Celé toto zhromaždenie od začiatku do konca bolo politickým mítingom. Volal som na mestskú políciu a potvrdili mi, že ho ohlásili kotlebovci. S kolegom Hazuchom sme diskutovali o tom, kto je agresor a kto napadnutý a nedospeli sme k jednotnému záveru,“ ozrejmil Ceglédy, podľa ktorého ich diskusia odzrkadľuje nálady v celom štáte.

„Odzrkadľuje aj veľmi úspešnú ruskú propagandu, ktorá dokázala nielen našim ľuďom, ale aj na celom svete kúsok ‚vygumovať‘, alebo zmazať pamäť. Nerozumiem, ako sa toto môže diať,“ poznamenal Ceglédy.