Na novom úseku R2 už dva mesiace opravujú most, kedy bude v prevádzke diaľničiari mlčia

Most pri Mýtnej ešte pred oficiálnym otvorením klesol o pár centimetrov.

MÝTNA. Nový úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce nie je ani po vyše dvoch mesiacoch od jeho oficiálne otvorenia kompletne prejazdný.

Uzatvorený pre dopravu zostáva most pri dedine Mýtna, ktorý ešte pred oficiálnym otvorením klesol o pár centimetrov.

Úplne nový most preto cestári museli začať opravovať.

„Most preukazoval sadanie v pár centimetroch, ktoré sanujeme injektážou, vtláčame tekutý betón. Uvedené nemá vplyv na bezpečný prejazd úsekom R2. Sanácia bude trvať niekoľko týždňov,“ reagoval tesne po otvorení úseku Media tím Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na sociálnej sieti Facebook.

NDS zároveň vysvetlila, že mostný objekt v križovatke Mýtna je založený na veľkopriemerových pilótach a ich zaťažovacie skúšky vyhoveli projektovanému zaťaženiu, no pri krajných oporách dochádzalo k hodnotám sadania, ktoré sa dostávali k limitom uvažovaným v návrhu mosta.

Pre zabránenie ďalšieho možného sadania bola realizovaná spomínaná injektáž, ktorá mala spevniť podložie pod pilótami.

Termín otvorenia nie je jasný ani po dvoch mesiacoch

Presne dva mesiace po otvorení úseku, 19. februára 2023, NDS v novom statuse na Facebooku oznámila ukončenie prác na tlakovej injektáži.

„Pokračuje sledovanie sadania krajných opôr, pripravuje sa návrh opatrení pre komplexnú úpravu úseku, v ktorom došlo k sadaniu mostného a cestného telesa,“ dodala NDS.

Keďže v statuse chýbal čo i len približný termín sprejazdnenia mosta a ďalšie podrobnosti, obrátili sme sa na NDS so siedmimi doplňujúcimi otázkami. Zaujímal nás nielen možný termín otvorenia mosta, ale chceli sme poznať i náklady na jeho opravu a žiadali sme i o konkretizáciu, čo konkrétne obsahuje „návrh opatrení pre komplexnú úpravu úseku“.

Zároveň sme sa pýtali, či v tejto veci prebieha nejaké interné skúmanie ohľadom potenciálneho zanedbania povinností a či je v pláne vyvodenie zodpovednosti voči konkrétnym osobám alebo subjektom.

Zaujímalo nás tiež, či NDS považuje geologický prieskum a ďalšiu prípravu pred výstavbou mosta za dostačujúcu.

Ako odpoveď sme ale dostali len prekopírovaný text z facebookového statusu. Až na opakované dožiadanie hovorkyňa Eva Žgravčáková aspoň čiastočne reagovala na niektoré z našich otázok.

„Je to stanovisko, ktoré v tomto momente vieme poskytnúť, ostatné otázky (napríklad či vyvodíme zodpovednosť) sú predčasné a určite ich nebudeme komunikovať najskôr v médiách a odkazovať si stanoviská cez médiá, to by nebolo z našej strany korektné. V našom stanovisku máte uvedené aj to, že aktuálne sa pripravuje návrh opatrení, a tak ako je tomu doteraz, zodpovedne a otvorene budeme komunikovať proces, keď už bude jasný konkrétny záver,“ odpísala nám hovorkyňa.