Prekonala samú seba a teší sa z titulu šampiónky

Janka Bódiková, bojujúca vo farbách ŠK ŠOG Nitra, si utvorila nové osobné maximum. Teraz sa už naplno sústredí na ďalšiu športovú métu.

BRATISLAVA, NITRA. Skvelé správy dorazili do centra Novohradu doslova pred pár hodinami. Janka Bódiková, o ktorej sme už neraz informovali, opäť pokorila svoje limity. Jej osobné maximum vo vrhu guľou sa tak nezadržateľne blíži k ďalšej významnej méte.

Najskôr bojovala sama so sebou, potom to prišlo

Atlétka tímu ŠK ŠOG Nitra, ktorá začínala svoju športovú kariéru v klube MAC REDOX Lučenec, sa počas uplynulého víkendu zúčastnila dorasteneckých majstrovstiev Slovenska. Práve na republikovom šampionáte sa jej vo vrhu guľou podarilo prekonať svoj doterajší osobák. Jeho hodnota činí 13,59 metrov.

Janka Bódiková (v strede) si zaslúžene vybojovala dorastenecký titul a teší sa z nového osobáku (zdroj: FB archív Romana Oravca / ŠK ŠOG Nitra)

"S výkonom a, samozrejme, s novým osobným rekordom som veľmi spokojná. Je to veľký posun smerom vpred. Obrovská vďaka patrí môjmu trénerovi Romanovi Oravcovi, ktorý mi pomáhal v tom, aby som zvládla zdolať hranicu 13 metrov, a aby som si utvorila nový osobák. Samozrejme, nebolo to vždy najľahšie... Ale som šťastná, že moje výkony smerujú čoraz k lepším výsledkom.

Janka Bódiková v akcii (zdroj: FB archív Janky Bódikovej)

Na M-SR, na ktorých som bola pred pár dňami, to vyzeralo všelijako. Viac som bojovala sama so sebou ako so súperkami. Prvé tri pokusy boli najhoršie, úradoval najmä stres a ďalšie faktory. Našťastie, ďalšie tri pokusy mi vyšli lepšie, a tak som si povedala, že musím zariskovať. Išla som do toho naplno a ´vypla´ hlavu, aj vďaka podpore od trénera," obzrela sa za dorasteneckým šampionátom rodáčka z Lučenca.

Zlepšenia ukazovala postupne

Vrhačský progres dokazovala Bódiková už od leta minulého roka, kedy sa vďaka vtedajšiemu maximu (12,53 m) kvalifikovala na Európsky olympijsky festival mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici.

Tím ŠK ŠOG Nitra na súťažiach (zdroj: FB archív Janky Bódikovej)

Ešte v roku 2022 sa jej podarilo pokoriť hranicu 13 metrov. Stalo sa tak na podujatí s názvom Vrhačská sobota u našich západných susedov. V aktuálnom roku má atlétka ŠK ŠOG Nitra na konte ešte štarty v rámci majstrovstiev ZsAZ (osobný rekord) a taktiež v republikovom šampionáte v kategórii dospelých (4. miesto).

Čerstvá dorastenecká majsterka Slovenska sa do budúcnosti pozerá optimisticky. Plánuje pracovať čo najusilovnejšie, aby pokorila ďalšiu vysnívanú métu.

14-metrová vzdialenosť "na muške"

"S trénerom sme si povedali, že do leta sa posnažím atakovať 14 metrovú hranicu. No nebola by som sklamaná ani v prípade, keby to číslo bolo vyššie (úsmev). Mám vysoké ciele, niektorí si možno povedia, že to preháňam. Lenže pre mňa je najlepšia motivácia to, že vidím v budúcnosti tie veľké čísla, pretože cítim, že na to mám. Čo sa týka ďalších športových ambícií – určite by som sa chcela nominovať na EYOF 2023, ktorý sa uskutoční v slovinskom meste Maribor, a taktiež sa zlepšiť vo svetových a v európskych tabuľkách," zakončila Janka Bódiková.