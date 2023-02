Na Chopok aj do Semmeringu. Lyžiari sa k svahom môžu dopraviť aj po koľajniciach

Lyžiarske strediská na strednom aj východnom Slovensku sú dostupné aj vlakmi.

Lyžiarska sezóna je stále v plnom prúde. V tejto súvislosti Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko pripomína, že na zjazdovky je možné dostať sa bezpečne a ekologicky aj vlakmi.

„Vlakmi je možné dostať sa do stredísk na strednom aj východnom Slovensku. Tiež zo Slovenska smerujú vlaky do destinácií v Rakúsku, Poľsku a Česku, napríklad aj do známeho Spital am Semmering vo východnej časti Rakúska,“ informoval Kováč a konkretizoval, na ktorých trasách ZSSK prevádzkuje vlaky až do lyžiarskych stredísk.

Cestujúcim však odporúča preveriť si pred cestou podmienky a časy prevádzky jednotlivých lyžiarskych stredísk.

Stredné Slovensko

Lyžiarske areály v priamej dostupnosti vlaku, bez použitia nadväzujúcej dopravy:

• SKI Polomka Bučník. Do Polomky sa cestujúci dostanú vlakmi, jazdiacimi na trati 172 Banská Bystrica – Červená Skala.

• Skipark Racibor – Oravský Pozámok. Do Oravského Podzámku sa cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 181 Trstená – Kraľovany.

Lyžiarske areály s nutnosťou využitia Ski busu:

• Lyžiarske stredisko Jasná – Nízke Tatry – Chopok juh. SKI Busy na Chopok juh vedú zo stanice Podbrezová. Do tejto stanice sa cestujúci dostanú pri využiť vlakov na trati 172 – Červená Skala – Banská Bystrica.

• Lyžiarske Stredisko Jasná – Nízke Tatry. SKI Busy do Jasnej vedú zo stanice Liptovský Mikuláš. Do tejto stanice sa cestujúci dostanú pri využití vlakov kategórií Ex, R a Os na trati 180 Košice – Žilina – Bratislava.

• Snowparadise Veľká Rača. SKI Busy do Veľkej Rače vedú zo stanice Oščadnica alebo Čadca. Do týchto staníc sa cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 127 Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova.

Východné Slovensko:

Lyžiarske areály v priamej dostupnosti z vlaku, bez použitia nadväzujúcej dopravy:

• Tatry Mountain Resorts – Tatranská Lomnica. Do Tatranskej Lomnice sa cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na tratiach 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica a 185 Poprad-Tatry – Plaveč, Studená Potok – Tatranská Lomnica.

• Tatry Mountain Resorts – Štrbské Pleso. Na Štrbské Pleso sa cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 182 Štrba – Štrbské Pleso a vlakmi jazdiacimi na trati 183 Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso.

• Ski Telgárt, Ski Dedinky, Ski Mlynky Biele Vody, SKI Nálepkovo-Krečno. Na trati 173 Margecany – Červená Skala sa dá vystúpiť hneď na štyroch železničných staniciach v blízkosti lyžiarskych areálov – Telgárt penzión, Dedinky (stanica sa nachádza 2,5 km od Ski Dedinky), Mlynky (stanica sa nachádza hneď vedľa lyžiarskeho strediska Gugeľ a cca 2 km od SKI Mlynky Biele Vody) a Nálepkovo.

Lyžiari, ktorí si chcú vychutnať lyžovačku v zahraničí, sa tiež môžu na cestu vydať vlakom.

Rakúsko: