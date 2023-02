Dve okresné mestá spojí nová cyklotrasa, povedie aj cez tunel

Cyklotrasa bude merať 28,6 kilometra.

RIMAVSKÁ SOBOTA/POLTÁR. Do konca novembra 2023 by mala okresné mestá Rimavská Sobota a Poltár na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) prepojiť nová cyklotrasa. Pre MY Novohrad to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

„Obidve časti už majú zhotoviteľa a na obidvoch už prebiehajú práce. Po skončení prípravných prác budú nasledovať ďalšie, podľa harmonogramu. Samotné asfaltovanie je naplánované na teplejšie mesiace,“ uviedla hovorkyňa.

Výstavba prvej etapy, z Poltára do Hrnčiarskej Vsi, sa začala už v októbri 2022. Tento úsek bude merať 7,7 kilometra.

Druhá etapa, od Hrnčiarskej Vsi do Rimavskej Soboty, má plánovanú dĺžku 20,9 kilometra. Spolu teda ide o 28,6 kilometrovú cyklotrasu.

Začali sa prípravné práce

Práce na spomínanej druhej etape sa rozbehli až v tomto období, keďže vlani na jeseň ešte nebola hotová kontrola na riadiacom orgáne pre čerpanie eurofondov.

„Na cyklotrase Rimavská Sobota - Poltár, II. etapa, momentálne prebiehajú prípravné práce, ktoré spočívajú vo výrube drevín, čistení pôvodného odvodňovacieho systému a odstraňovaní podvalov zo starej železničnej trate,“ ozrejmila Štepáneková.

Práve zabezpečenie financovania bolo kľúčové pre začiatok výstavby. Väčšinu peňazí BBSK získal z eurofondov.

V prípade prvej etapy to bolo 1,6 milióna eur z celkovo 2,2 milióna eur. Druhá etapa bude stáť viac ako sedem miliónov eur, pričom z eurofondov je vykrytých vyše päť miliónov eur.

V Rimavskej Sobote sa bude cyklotrasa začínať na Školskej ulici.