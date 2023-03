Rodáčka z Gemera nasledovala podľa islamského práva svojho muža, prišla o slobodu

Z momentov, zachytených v súdnom spise, miestami mrazí.

Šéfredaktor - MY Novohrad

PEZINOK/VEĽKÝ BLH. Je obvinená z ohrozenia mravnej výchovy mládeže, založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny a z vojnového bezprávia.

Žena, pochádzajúca z Veľkého Blhu v okrese Rimavská Sobota, dlhé roky žijúca v zahraničí, skončila uplynulý mesiac vo väzbe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Renátu D. a jej dve deti na Slovensko priviezol vládny špeciál 13. februára z irackého Kurdistanu. Predtým žili v Sýrii, kde obvinená nasledovala svojho manžela. Ten má byť príslušníkom teroristickej skupiny ISIS.

Anonymizované súdne uznesenie, ktoré pre MY Novohrad poskytla Katarína Kudjaková, hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), obsahuje aj desivé momenty zo života rodáčky z Gemera. Zachytili ich fotoaparáty aj kamery.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať V Austrálii na jeho kávu stáli rady. Po rokoch sa vrátil domov, aby ju doprial aj Slovákom Čítajte

Sú o deťoch, ktoré počas hry naznačujú odrezávanie hlavy špiónovi nemoslimovi, o chlapcovi strieľajúcom z pušky, majúcom na čele šatku s nápisom: Nie je boha okrem Alláha, aj o žene, putujúcej z Egypta do bojmi zmietanej Sýrie, aby podľa práva Šaría splnila povinnosť nasledovať manžela.

Odchod na územie Islamského štátu

Podľa súdneho uznesenia vycestovala Renáta D. do Sýrie v decembri 2014. Sprevádzali ju vtedy osemročný syn a dvojročná dcéra.

Predtým žili v Egypte, odkiaľ na sklonku roka 2012 vstúpili na územie Turecka.

Odtiaľ smerovala do oblasti, ktorú v tom čase ovládali príslušníci teroristickej organizácie Islamský štát (ďalej ISIS), keďže podľa práva Šaría si plnila povinnosť nasledovať svojho manžela.

Ten do Sýrie pricestoval ešte v júli 2014, pričom prokurátor tvrdí, že má preukázané, že tam šiel preto, aby sa stal členom ISIS a teroristickú organizáciu podporoval.

Podľa jeho slov tam aj Renáta D. s deťmi mala vycestovať preto, aby sa v Sýrii usadili a spoločne integrovali do ISIS.

„Obvinená tam išla aj napriek tomu, že tam vtedy prebiehala sýrska občianska vojna, s vedomím, že jej deti tam budú mať obmedzený prístup k školským aktivitám, keďže v tom čase nastolený radikálny režim ISIS ich neumožňoval,“ píše sa v uznesení s tým, že v rámci ISIS presadzovaného programu migrácie sa na dlhšiu dobu usadili v sýrskom meste Rakka, ktoré bolo vtedy hlavným sídlom ISIS.

Podľa uznesenia sa Renátin manžel, ktorý je zubárom, zapojil do činnosti zdravotníckej infraštruktúry administrovanej ISIS. Bol v postavení takzvaného emira v oblasti zubného lekárstva.

„Manželka vyššie postaveného člena v hierarchii ISIS sa starala o potreby svojho manžela a detí, viedla spoločnú domácnosť. Deti vychovávala v duchu radikálneho islamu, spočívajúcom v prísnom presadzovaní práva Šaría. Osobitne u syna vytvárali podmienky pre tradičnú výchovu budúcich generácií bojovníkov ISIS,“ uvádza sa uznesení.

Tradičná výchova mala podľa prokurátora spočívať v tréningoch recitácií Koránu aj osvojovaní si základných bojových zručností.

„Svedčia o tom aj videá, pochádzajúce zo získaných elektronických dát, ktoré boli majetkom manžela obvinenej, resp. jeho rodiny,“ uviedol prokurátor a priblížil kamerou aj fotoaparátom zachytené momenty. Zachytávajú aj situácie, keď sa deti hrajú na popravu špióna nemoslima.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Kúpeľná obec na Gemeri má veľký problém, most ponad Blh je v havarijnom stave Čítajte

„Na videách a fotografiách sú deti obvinenej. Videá zobrazujú úryvky zo života muža, ženy a primárne dvoch detí, staršieho chlapca a mladšieho dievčatka. Obaja vyrastajú v oblasti bojových operácií. Na videách a fotkách sú bežne zachytení ozbrojení muži, oblečení a upravení ako bojovníci salafistických džihádistických organizácií. Je zachytené, ako syn strieľa z útočnej dlhej automatickej zbrane za prítomnosti dospelých osôb. Je vyfotený s vojakmi, ktorí disponujú insígniami ISIS a držia v rukách zbrane. Sám chlapec je na jednom z videí zaznamenaný pri vstupe do auta, kedy má na čele šatku s nápisom: „Nie je boha okrem Alláha,“ ktorá v kontexte s farbou a uvedeným textom symbolizuje príslušnosť k Islamskému štátu. Deti sú zachytené pri hre na popravu špióna „nemoslima“ za sprievodu náboženských oslavných piesní ISIS (nasheed). Tiež je zachytené, ako dievčatko recituje jednotlivé súry Koránu pred ženskou osobou.“

Na súde zazneli aj slová o gestikulácii, známej z verejných popráv ISIS.

„Syn obvinenej pri hre gestikulačne „piluje“ po krku sestry a simuluje tak odrezávanie hlavy, sprevádzané spevom nasheedy.“

V tejto súvislosti prokurátor pripomenul, že nie je vylúčené, že sa chlapec zúčastnil verejných popráv s odrezávaním hláv či končatín alebo bol ich svedkom na rôznych ideových videách ISIS.

„Nakoľko jeho hra na popravu špióna a teda spôsob prevedenia, ktorý naznačuje, je veľmi reálny. Naznačuje to, že bol svedkom týchto udalostí, aj keď treba uviesť, že obstarané dôkazy to nepotvrdzujú. Ide o nepodložené úvahu, pretože môžu existovať aj iné vysvetlenia,“ uviedol na súde prokurátor s tým, že chlapec to mohol vidieť u iných detí alebo v televízii.