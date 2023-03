Ľuďom chýbajú zrušené vlaky. Banskobystrická župa posilnila autobusové spoje

Kraj vyhovel aj samosprávam a zamestnávateľom.

FIĽAKOVO, LUČENEC, KOKAVA NAD RIMAVICOU. Po tom, ako štát zrušil niektoré vlakové spoje aj na strednom Slovensku, sa banskobystrická župa rozhodla konať. V snahe vyhovieť požiadavkám nielen samotných cestujúcich, ale aj starostov, primátorov a zamestnávateľov, sa aj v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota zmenia od nedele 5. februára niektoré cestové poriadky.

„V rámci kraja dôjde celkovo k zmene cestovných poriadkov na 34 linkách autobusovej dopravy,“ spresnila Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Miroslav Vyka, riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK konkretizoval, kde všade pribudnú nové autobusové spoje.

„Nový autobusový spoj pribudne v pracovných dňoch z Lučenca o 21:30 do Fiľakova, ako náhrada za zrušené vlakové spojenia na tejto trase po 20. hodine. Tiež pribudne spoj na trase Rimavská Sobota – Lučenec v nedeľu, s odchodom z Lučenca do Rimavskej Soboty o 15:05. Späť pôjde z Rimavskej Soboty o 16:00 s príchodom do Lučenca o 16:40, kde bude zabezpečený prípoj na spoj o 16:50 do Banskej Bystrice.“

Podľa jeho slov nový autobusový spoj začne premávať aj na trase Hnúšťa – Zvolen. „Jeho trasa povedie cez Kokavu nad Rimavicou, kde bola vytvorená nadväznosť cez víkendy, s odchodom o 16:05 z Hnúšte a príchodom 18:25 do Zvolena,“dodal Vyka.