Dosiahli jednoznačný triumf, rozhodla silná prvá tretina

Basketbalisti BKM Lučenec vycestovali za víťazstvom.

LUČENEC. V rámci 24, kola Niké SBL ligy vycestovali basketbalisti BKM Lučenec do Handlovej. Zverenci trénera Nenada Miloševiča si tam napravili chuť po nie príliš presvedčivých výkonoch v posledných ligových zápasoch aj nepostúpení do finále Slovenského pohára. Dvojtýždňová reprezentačná prestávka im však akoby pomohla. V Handlovej vyhrali až 31 bodovým rozdielom a svojmu súperovi nasúkali úctihodnách 112 bodov.

Základ svojho víťazstva položili už v prvej štvrtine zápasu, ktorú vyhrali o 17 bodov. Druhú časť síce prehrali o tri body, ale po polčase už súpera držali lučenčania na bezpečný dištanc, hoci podľa trénera jeho zverenci hlavne v obrane poľavili a tak sa dočkali dôležitého víťazstva, ktoré ich síce neposunulo zo šiesteho miesta extraligovej tabuľky, no priblížilo len na rozdiel jedného bodu k tímom z Komárna a Interu Bratislava, ktorí sú nad nimi.

Najlepším strelcom zápasu bol Armstrong v drese BKM, ktorý získal pre svoj tím 30 bodov.

MBK Baník Handlová – BKM Lučenec 83:112 (17:34, 25:22, 22:32, 19:24)

Handlová: Scott 28, Rožánek 24, Aranitovič 5, Obert 4, Kádaši 3 (Skvašik 10, Skubeň 5, Vojtek 4)

Lučenec: Armstrong 30, Sullivan 21, Goss 17, Kneževič 14, Bolek 9 (Zorvan 9, Ďuriš a Siládi po 6, Rákai 0)

TH: 20/11 – 10/8, Fauly: 11 - 24, Trojky: 8 - 8, Rozhodovali: Tomašovič, Bartoš, Izák

Povedali po zápase:

Karol Kučera, tréner Handlovej: "Prvý polčas sme s Lučencom krok, keď sme dodržali aspoň niektoré veci, na ktorých sme sa dohodli. Žiaľ, aj napriek tomu sa hostia dostali cez päťdesiat bodov.

Hráčom nemám čo vyčítať, možno iba to, že sme boli nedôrazní na obrannom doskoku a keby sme mali o dva - tri útočné doskoky navyše, mohla byť strata na polčas okolo 6 bodov. Bohužiaľ, to sa nepodarilo. Druhý polčas sme zle otvorili a tam sa zlomil zápas. Na začiatku tretej štvrtiny sme išli bezhlavo do útoku, hrali sme neprganizovane a kopili sme ľahké straty. To posunulo Lučenec do vedenia o 24 bodov a zápas sa potom len dohrával. Gratulujem Lučencu k výhre, lebo bol v zapase lepší."

Branislav Obert, hráč Handlovej: "Očakávali sme ťažký zápas a do toho sa nám vo štvrtok na tréningu zranil náš jediný rozohrávač, čo nám skomplikovalo výrazne situáciu. Nepodarilo sa nám robiť veci, na ktorých sme sa dohodli a zlyhávali sme hlavne v hre jedna na jedna, hlavne Armstronga bolo veľmi ťažké ustrážiť. Myslím si, že sme do zápasu dali všetko a nezostáva my nič iné, ako pogratulovať Lučenecu k víťazstvu."

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: "Z jedného hľadiska bolo toto veľmi nevyspytateľné stretnutie, nakoľko sme po dvojtýždňovej prestávke odohrali prvý zápas. Úprimne, nevedel som čo očakávať, nakoľko sme na tréningovom procese nemohli trénovať situácie päť na päť, ale hlavne sme mali dobrú koncentráciu v prvej štvrtine, čo bolo veľmi dôležité.

Potom sme poľavili v koncentrácii aj v obrane, dostali sme veľa bodov, ale vzhľadom k vývoju zápasu to stačilo. Ja osobne, držím palce Handlovej a my sa ideme pripravovať na ďalší zápas."

Lukáš Bolek, hráč Lučenca: "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zvládnuť tento zápas, aj keď niekto povedal, že je ľahké tu hrať, ale tu nie je nikdy ľahké hrať. V zápase dostal každý hráč šancu, takže hráči, čo neboli v rotácii, tak nadobudli určité sebavedomie a každý prispel svojim dielom k výhre.

My už sa sústredíme na ďalší duel, nakoľko ideme od zápasu k zápasu a verím, že sa ukáže práca, ktorú robíme."

Ostatné zápasy 24. kola:

BC Prievidza – Inter Bratislava 58:63 (19:16, 17:13, 13:16, 9:18)

Spišskí Rytieri – Iskra Svit 65:79 (12:26, 18:20, 18:17, 17:16)

Najbližšie čaká basketbalistov BKM zápas na palubovke Interu, s ktorým sa popasuje v sobotu 11. marca o 17.00 hod. o prípadné poskočenie na piate ev. štvrté miesto extraligovej tabuľky.