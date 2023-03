Do prvých zápasov išli zhodne s rešpektom, a zhodne vyhrali

Sú v opačných pozíciách, Soboťania bojujú o vrchol tabuľky, Fiľakovčania o záchranu, no prežili podobné prvé zápasy.

LUČENEC. III. liga Východ začala cez uplynulý víkend svoju jarnú časť. Zastúpenie v nej majú z nášho regiónu štyri mužstvá: FTC Fiľakovo, MŠK Lučenec TJ Baník Kalinovo a MŠK Rimavská Sobota. (viac o nich nájdete aj v tomto čísle) Všetky zasiahli do bojov, no pred domácimi fanúšikmi sa predstavili iba Fiľakovčania, ktorí sa pustili víťazne do boja o záchranu v lige.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok KOMPAS III. ligy Východ: Takmer všetci smerujú v úvode na východ Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Už v sobotu vyrazili hráči MŠK Novohrad do Giraltoviec, kde sa im nakoniec nepodarilo streliť ani jeden gól a tak sa vracali domov z prehrou.

Oveľa veselšie bolo v nedeľu (5. marca)na lavičkách ostatných mužstiev. Kalinovo uhralo cennú remízu, ostatné dva tímy vstúpili do rozbiehajúceho sa zápasového kolotoča víťazne. Ich tréneri pre MY Novohrad aj zhodnotili prvé kroky ich zverencov po zimnej prestávke.

MFK Slovan Giraltovce – MŠK NOVOHRAD Lučenec 2:0 (1:0)

Góly: 17. R. Tomko, 89. Pončák. R Matej, 200 divákov

DOMÁCI: Prysiazhniuk – Belák, E. Tomko (84. Kuriplach), Oľšavský, Pončák, Ficko (61. Lechman), Tomáško, Michalko, Makara (84. Pivovarský), R. Tomko (77. Čuška), Šima (61. Havrila)

HOSTIA: Jenčo – Kotora, Daško, Kojnok, Lichý, Tóth, Püšpöky, Gazdag, Fabian, Telek (46. Hulec), Illés

MFK Snina – TJ Baník Kalinovo 1:1 (1:1)

Góly: 41. Košuda – 13. Talakov. R Mano, 300 divákov

DOMÁCI: Lojka – Klučiar, Kridla, Dický, Ferko, Ondika (74. Kroka), Turik, Victor Guimaraes Ribeiro E Silva (78. Švajka), Paulo Costa De Oliveira (80. Piliar), Košuda, De Oliveira Veneranda

HOSTIA: Rehák – Vilhan, Hečko, T. Filipiak, Koták, Terese Toshor, Talakov, Fajčík, Horvát (90. Ludha), Marchuk (81. Melicher), A. Filipiak (58. Blahuta)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok KOMPAS III. ligy Východ: Ako sa pripravili na jarné odvety regionálni treťoligisti? Čítajte

FTC Fiľakovo – TJ Tatran Oravské Veselé 3:2 (1:1)

Góly: 11. A. Kurunci, 60. Yusiniu Tangiri, 72. Lovyniuk – 22. Hvoľka, 82. Miroslav Kuchárik. R Konček, 300 divákov

DOMÁCI: Pitron – Balázs, A. Kurunci (90. Csík), Ciprus, K. Kurunci (60. Elizeuš), Lovyniuk, Šulek, Köböl, Krstich, Yusiniu Tangiri, Urbančok

HOSTIA: Feriančik – Jurky, Kmeť, Šmiheľ, Janič (75. Miroslav Kuchárik), Gočal, Kudlička, Kotora, Rumanský, Hvoľka (84. Pňaček), Šimo (65. Baláž)

Tréner FTC Miroslav Kéry po zápase:

Čakal nás na úvod ťažký súper. Mužstvo, ktoré trénuje možno menej, ale je veľmi konsolidované. Majú veľ skúsených hráčov, mali sme rešpekt z tohto tímu, ale nemali sme strach. Začali sme veľmi dobre. Hneď v prvej minúte sme mali veľkú šancu keď sme netrafili prázdnu bránu.