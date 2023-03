Talentovaná rómska umelkyňa Šarlota Bottová namaľovala už viac ako 200 realistických obrazov

V minulosti skúšala maľovať napríklad aj krajinky, ale práve portréty sú jej najbližšie a v jej tvorbe dominujú.

HNÚŠŤA. Svoje diela tvorí tromi rôznymi technikami, všetky však spája ich realistickosť a cit autorky pre detail.

Šarlota Bottová z Hnúšte maľuje portréty už od strednej školy a za ten čas vytvorila viac ako dvesto portrétov rôznych osobností.

„Pôvodne som začala kresliť grafitovými ceruzkami. Pokračovala som farebnými pastelkami a mojou najnovšou technikou je akryl. Stále však tvorím svoje diela všetkými týmito tromi technikami a dokonca ich skúšam rôzne kombinovať,“ uviedla autorka pre MY Novohrad.

Ako sama hovorí, v minulosti skúšala maľovať napríklad aj krajinky, ale práve portréty sú jej najbližšie a v jej tvorbe dominujú.

„Ak by som mala vybrať jediný môj obraz z každej techniky, tak z malieb s grafitovými ceruzkami je to portrét Russella Crowea, keďže s ním som sa najviac babrala. Jeho namaľovanie mi zabralo asi 12 hodín. Síce na ňom stále vidím chyby a je tam čo naprávať, ale je to určitý posun oproti obrazom, ktoré som tvorila predtým. Vyzerá úplne inak,“ povedala Bottová.

Z obrazov maľovaných akrylom je jej najbližší portrét Charlieho Chaplina a z tých vytvorených pastelovými ceruzkami zase George Clooney.