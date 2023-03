Medailové radosti i sklamania, v medzinárodnej konkurencii sa však nestratili

Džudisti Katsuda zbierali nielen skúsenosti, ale aj medaily.

BANSKÁ BYSTRICA. Počas uplynulého víkendu, v sobotu a v nedeľu.4. a 5. marca konal prestížny turnaj v džude žiakov Grand Prix Banská Bystrica. Zúčastnilo sa ho až 505 športovcov zo 48. klubov, ktoré sem prišli až z 8. európskych štátov. Okrem Slovákov tu nechýbali pretekári zo susedných štátov, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Na turnaj si našli cestu aj džudisti z Chorvátska, Srbska a Kosova.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z Judo klubu Katsudo Lučenec, znovu žiaľ sme nemohli pre choroby vycestovať na výborný turnaj v plnom počte z prihlásených džudistov. Do Banskej Bystrice sme teda išli v užšom počte a to 10 reprezentantov ktorí si nazbierali aj cenné skúsenosti," uviedol tréner Róbert Rác, ktorý počas obidvoch dní povzbudzoval športovcov pri tatami.

„Podarilo sa Nám, vybojovať 6.medailí a to 1 krát zlato, 2 krát striebro a 3 krát bronz, čo je pekný úspech na tak kvalitnom turnaji ktorý je zároveň aj bodovacím turnajom pre slovenských džudistov v kategórií mladších, starších žiakov ako aj dorastencov. Turnaj bol obsadený naozaj kvalitnými džudistami v každej kategórií, veď kto by vycestoval do zahraničia so slabšími športovcami?"

Prvá účasť a hneď medaila

Veľmi pekný výkon, podľa trénera, podal a prekvapil Peter Kurák, ktorý bol po prvý krát na turnaji Grad prix (GP) a to ešte o váhovú kategóriu vyššie ako pôvodne plánovali.

„Navažoval asi pol kila na viac, ale rozhodli sme sa ho nechať o váhu vyššie, a teší Nás, že to bolo aj dobré rozhodnutie. Držal krok so skúsenými technicky vyspelejšími športovcami. Peter nakoniec vybojoval krásne 2.miesto. Krásny výkon podala ajSilvia Kilačková do 36 kg, ktorá vo finálovom rozhodujúcom dueli, hodila krásny ippon a získala ten najcennejší kov zlato a 1.miesto." pokračoval spokojný tréner.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Sľubovaného príspevku zo zväzu sa zatiaľ nedočkali, aj mládež dostať k futbalu je čoraz ťažšie Čítajte

V kategórií mladšie žiačky bojovala aj Dominika Chudá, ktorí sa peknými zápasmi sa prebojovala do finále. Zápas však netrval dlho, súperka využila jej nesprávny pohyb a aj s trochou risku ju hodila na Ippon. „Dominika sa musela zmieriť s krásnym druhým miestom a striebornou medailou. Boli sme pripravení na túto dievčenskú kategóriu, keďže poznáme aj maďarské džudistky ktoré tam dominovali,ale cez českú džudistku to bolo naozaj ťažké," skonštatoval Rác.

V chlapčenskej kategórii do 42 kg sa prebojoval Milan „Bojka“ Filčik do semifinále, aj keď vyhrával na wazaari 7:0, nedokázal udržať skóre a spadol na ipon poľskému džudistovi. Zápas o bronzovú medailu však už zvládol dokonale.

Sklamanie s príchuťou medaily

„Trochu sme boli sklamaní so sestier Laššákových. Ella aj Sára sú šikovné a na tréningu odvádzajú peknú prácu. Čakali sme , že tú prácu predvedú aj na tatami. Nakoniec však bolo veselšie a vybojovali pekné 3.miesta a bronzovú medailu. Tak že radosť máme aj z toho. V našom džudo klube sme zameraní hlavne na predvedené výkony, nie len na víťazstvá . Samozrejme že víťazstvo veľmi poteší ako žiaka tak aj trénerov ale skúsenosť nezískame ak sa neprebojujeme k tomu najlepšiemu. Veríme , že v ďalších zápasoch to predvedú lepšie a aj ďalšou medailou."

Rozhodnutie Paulíny Ľuptákovej, ktorá sa rozhodla pre vyššiu váhovú kategóriu a to do 48 kg nebolo korunované úspechom. Podľa trénera môže byť dôvodom v prečo to nevyšlo bola aj výška džudistiek v tejto kategórii. „Nakoniec sme sa dohodli , že ešte nejaký čas budeme zápasiť v kategórii do 44 kg. Ďalší džudista Matej Hric sa prebojoval až do 3.kola, žiaľ tu mu to už nevyšlo. Pochvalu za pekný výkon a snahu zabojovať si zaslúži Alex Alštock i Lukáš Alštock, ktorý prehral s víťazom tejto kategórie. Tréma je však niekedy silnejšia ako naučené techniky. Vieme kde máme pracovať a to je dôležité. Je to šport a veríme , že tie pekné dni ešte len prídu."

Všetkých sútiažacich tréner vyzdvihol za bojovnosť a dodal, že sa spolu s trénerkou Luciou Balaškovou pokúsia spolu s nimi napraviť to čo na turnaji zabudli predviesť a čo im nevyšlo . Džudistov Katsuda totiž čaká najbližšie ďalší silný turnaj a to Ostrava Open na ktorí sa nominovali džudisti mladšieho a staršieho žiactva.

Na záver tréner Rác v mene klubu poďakoval všetkým čo pomáhajú k tomu aby Katsudo mohlo vychovávať mladé talenty.

„Touto cestou by sme chceli poďakovať , Mestu Lučenec a Milošovi Kelemenovi za sponzorskú pomoc , nadácií M- Market Marian a Barbora Šufliarsky za krásne reprezentačné judo súpravy pre top team.

Ďakujeme vedeniu základných škôl ktoré Nás zastrešujú aby sme mohli napredovať a pripravovať sa na rôzne turnaje a to menovite pánovi riaditeľovi Petrovi Pavlovičovi na ZŠ L. Novomeského a vedeniu školy , pani riaditeľke Lenke Dymovej zo ZŠ s MŠ DSA na Kubínyiho Námestí ďakujeme rodičom za podporu nášo judo klubu a našich zverencov. V neposlednom rade ďakujeme osobám ktorí sa rozhodli pre Náš klub darovať 2% z dane. Džudo viac ako šport