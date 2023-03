Lučenčanka ovládla kicklight, v lightcontacte nemala súperku

Kickboxerka Šarlota Šturcová si vybojovala zlatú medailu na Memoriáli Ladislava "Dokyho" Tótha.

BRATISLAVA. Záver februára sa niesol v znamení kickboxu. Hlavné mesto našej republiky hostilo po dvojročnej odmlke významné športové podujatie medzinárodného charakteru – Memoriál Ladislava "Dokyho" Tótha.

Bratislavský Dom športu bol v dňoch 24.-26. februára dejiskom Slovak Open, ktoré sa konalo pod záštitou Slovenského zväzu kixkboxu. Na trojdňovom turnaji nechýbali ani zástupcovia lučeneckého Fortis combat sports teamu.

Vynikajúco sa darilo najmä juniorke Šarlote Šturcovej. Lučenčanka ovládla váhovú kategóriu do 70 kg v disciplíne kicklight.

Š. Šturcová na Memoriáli Ladislava „Dokyho“ Tótha (zdroj: archív Š. Šturcovej)

"Viem že som mohla podať aj lepší výkon. No ak to zoberiem tak, so všetkým, čo sa tam stalo – že som najprv nemala mať zápas a potom som mala dve minúty na to, aby som sa na duel nachystala – myslím si, že som to uhrala pekne. Prvých tridsať sekúnd zápasu som sa v podstate rozcvičovala... Potom som už išla pekne to, čo sme si s trénerom nacvičili. Zápas bol ukončený predčasne, keďže som vyhrávala o veľa bodov, čo sme aj predpokladali, že tak bude. Takže s tým výkonom sme obaja spokojní, hoci tam boli chyby, ktoré sa už dlhšie snažíme odstrániť a verím, že na ďalšej súťaži to bude už len a len lepšie," obzrela sa Šarlota Šturcová za svojím počínaním na Slovak Open. Novohradčanka si vďaka svojmu výkonu vybojovala zlatú medailu za prvenstvo v kicklight do 70 kg.

Ďalší cenný kov mohol do zbierky kickboxerky Fortis combat sports teamu pribudnúť v disciplíne lightcontact. Šturcovej súperka sa však na poslednú chvíľu odhlásila zo súťaže. Lučenčanka sa od začiatku aktuálneho roka zúčastnila zatiaľ iba slovenskej ligy, kde obsadila dve prvé miesta.

Vlaňajšok bol na podujatia bohatší, Šturcová štartovala na niekoľkých turnajoch: majstrovstvá sveta (4. a 5. miesto), svetový pohár (2. a 3. miesto) a majstrovstvá Európy (3. miesto).

"Za každý jeden môj úspech môžem vďačiť môjmu trénerovi Tomášovi Votavovi, s ktorým sa pripravujeme a neustále trénujeme. V tomto roku ma čakajú ešte mnohé domáce ligy, z tých väčších podujatí spomeniem napríklad svetový pohár a európsky šampionát. Je dosť možné, že sa opäť dostanem aj na majstrovstvá sveta, len to ešte nevieme na sto percent, keďže tie tohtoročné sú iba pre seniorov, no a ja vlastne v tom čase budem v tejto kategórii (seniorka) ešte len čerstvo," zakončila Š. Šturcová.