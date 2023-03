Silák Nagy nedal súperom šancu

K súťaženiu sa vrátil po zranení kolena, napriek tomu bol najsilnejší.

LUČENEC. Napriek tomu, že siláka Štefana „Cimet“ Nagya limituje v jeho obľúbenom športe zranenie kolena, ktoré utrpel ešte pri súťaži pred dvoma rokmi, neodolal a vrátil sa k náročnému športu. Po vynútenej prestávke sa vybral súťažiť v sobotu 4. marca do Maďarska, konkrétne do mesta Szombathely. V konkurencii 12 pretekárov v kategóriach open a U105 kg nenašiel premožiteľa o ovládol všetky súťažné disciplíny.

„Prvou disciplínou bolo ťahanie sánok(po betónovej ploche) na ktorých bolo 300 kilové závažie. Išlo o to, kto najrýchlejšie prekoná 15 metrovú trať. Druhou disciplínou bol Viking press, čo je tlak na rameno so 150-kilovým závažím a ide v nej o to kto zvládne najviac výtlakov za minútu. Treťou disciplínou bolo nosenie 150 kilového závažia na chrbte kačacou chôdzou, opäť na 15 metrovej trati. Poslednou disciplínou bol mŕtvy ťah, pri ktorom sa dvíhalo auto. Všetky disciplíny boli na čas,“ uviedol Nagy s tým, že v každej disciplíne bol víťazom.

Ide o obdivuhodný výkon aj z toho dôvodu, že súťaží napriek tomu, že utrpel zranenie počas súťaže Arnold classic v Poľsku pred dvoma rokmi a ďalšie zranenie kolena utrpel aj na súťaži v Košiciach. Do každej súťaže tak nastupuje s obavami, či ho telo nezradí. Ak mu však zdravie vydrží zúčastní sa v tomto roku aj ďalších podujatí, ktoré sa budú konať v Maďarsku v rámci európskeho pohára, ale i na rôznych podujatiach na Slovensku.

„Cvičím, už 15 rokov, ale súťažiť som začal v roku 2019. Medzi najväčšie dosiahnuté úspechy považuje to, že je už dvojnásobný majster Slovenska v ťahaní kamiónu(2019,2022). Najsilnejší som bol aj v roku 2020 v súťaži na Balatone, taktiež v Maďarsku. Zúčastnil som sa súťaží aj v iných krajinách, boli medzi nimi Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko či Ukrajina. Napriek zraneniam mám tento šport rád a stále ma baví,“ dodal silák.