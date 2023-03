Krásna Hôrka je zavretá už 11 rokov, prví turisti by mali na hrad prísť v roku 2024

Ku koncu februára bolo v rámci rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky preinvestovaných viac ako 9.300.000 eur.

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Obnova hradu Krásna Hôrka v okrese Rožňava v uplynulých mesiacoch výrazne pokročila, búracie a demontážne práce sú ukončené na viac ako 90 percent.

Ku koncu februára bolo v rámci rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky preinvestovaných viac ako 9.300.000 eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na piatkovom mediálnom dni v deň výročia požiaru z roku 2012 to uviedli predstavitelia Slovenského národného múzea (SNM).

Na strednom hrade sa už naplno rozbehli reštaurátorské práce a príprava káblových rozvodov. V podhradí zas bolo rozostavaných viacero objektov, pracuje sa aj na areálovom rozvode pitnej vody či na kanalizácii.

"Taktiež sa začala výstavba infocentra pre verejnosť. Návštevníci si tam budú môcť kúpiť lístky na hrad, bude tam aj expozícia venovaná tým návštevníkom, ktorí z rôznych zdravotných dôvodov nebudú môcť absolvovať prehliadku na hrade Krásna Hôrka," doplnila riaditeľka SNM - Múzeum Betliar Tímea Mátéová.

Práce na obnove dolného hradu, časti stredného hradu a výstavby podhradia sa začali v auguste minulého roka. Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť MBM-GROUP, vzišiel z medzinárodného verejného obstarávania.

Celková hodnota prác predstavuje viac ako 20,6 milióna eur s DPH. Časti dolného a stredného hradu by mal zhotoviteľ podľa zmluvy odovzdať do užívania do 18 mesiacov od prevzatia staveniska, všetky práce v rámci projektu majú byť ukončené do troch rokov.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj V Tisovci pripravujú závod na bojové vozidlá, výrobu chcú spustiť koncom roka Čítajte

Jednou z najťažších úloh v rámci obnovy pamiatky bolo podľa Mátéovej odstrániť nevhodné zásahy, ktoré na hrade vznikli v období socializmu.

"Sú to rôzne nevhodné prvky, ktoré na takomto hrade nemajú čo robiť a zároveň spôsobovali aj náročné technické problémy, napríklad zavĺhanie múrov, salinitu a podobne," vysvetlila riaditeľka múzea s tým, že tieto prvky boli odstránené v rámci uskutočnených búracích prác.

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis skonštatoval, že práce na hrade pokračujú podľa plánu, aj tento projekt však podľa jeho slov v uplynulých rokoch negatívne ovplyvnila pandémia či zdražovanie v oblasti stavebníctva.

Prvých návštevníkov by na Krásnej Hôrke chceli vítať počas budúcoročnej letnej turistickej sezóny, po ukončení obnovy hradu je cieľom prilákať približne 200.000 ľudí ročne.

"Plán je, aby hrad vyzeral tak, ako vyzeral na začiatku 20. storočia. Hrad bude inovovaný aj v tom, že tam bude určitý rozptylový priestor. Návštevník bude mať možnosť vidieť časť hradu aj zadarmo," priblížil Panis s tým, že expozície hradu budú pozostávať z niekoľkých platených okruhov.

Dodal tiež, že na hrade pribudnú i služby, ktoré tam v minulosti neboli, a to napríklad nová kaviareň.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Horehronie má ďalšie lákadlo. Ukazuje, čo tam kedysi strašilo ľudí Čítajte

Hrad Krásna Hôrka zdevastoval 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad.

Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur.

Ku koncu februára bolo v rámci rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky preinvestovaných vyše 9,3 milióna eur, z toho viac ako 6,4 milióna eur z poistného plnenia, vyše 2,7 milióna eur zo štátneho rozpočtu a približne 180.500 eur z verejnej zbierk