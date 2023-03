Mimel si s predstihom zabezpečil prestížnu trofej

Stal sa víťazom základnej časti futsalovej extraligy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. V predposlednom (17.) kole Niké Futsal ligy si Mimel Lučenec zabezpečil, po úspechu v Slovenskom pohári, zisk ďalšej trofeje. Ide o Pohár Martina Grendára, ktorý je určený pre víťaza základnej časti. Stalo sa to v piatok 10. marca v domovskej hale ARENA.

Domáci síce inkasovali v úvode rýchly gól, ale to ich nezastavilo na ceste za očakávaným víťazstvom. Ak sa Mimelu bude dariť aj v play off, má tím pod taktovkou Mariána Berkyho možnosť v extraligovom ročníku 2022/23 získať prestížny hetrik cien.

Berky si po zisku najnovšieho ocenenia tak pripísal ďalší úspech v priebehu niekoľkých dní. Potom čo získal počas predchádzajúceho víkendu titul tréner roka, v stredu 8. marca dokázal národný futsalový tím pod jeho vedením zdolať Lotyšov 1:4 na ich domácej pôde a tak bez prehry vyhrať 12. skupinu kvalifikácie na Majstrovstvá sveta. Následne sa naši futsalisti predstavia v elitnom kole kvalifikácie.

Mohlo by vás zaujať tiež:

Mohlo by vás zaujať tiež: Je veľká hanba v akých podmienkach na Slovensku pracujeme s mládežou, v porovnaní s našimi súpermi Čítajte

Rýchly gól ich nezaskočil

Hostia z Košíc vtrhli do zápasu razantne a v jedenástej sekunde svietil vďaka ich útočníkovi Miroslavovi Ivanovi nečakaný stav 0:1. Domácich to však nezaskočilo a v priebehu ďalších troch minút sa vďaka dvom gólom Ostráka a jednom Da Silvu dostali do konfortného vedenia 3:1. Do konca polčasu pridali ďalšie góly Da Silva a Leovski.

V druhej časti zápasu padlo ďalších päť gólov. Medzi iným si Da Silva skompletizovl hetrik. Kvalitný zápas, napriek úsiliu súpera skončil pre domácich nakoniec pomerne jednoznačne.

V poslednom kole základnej časti sa Lučenčania predstavia 17.3. o 19.00 v Nových Zámkoch. Tie ich čakajú následne, ako ôsmy tím základnej časti extraligy, aj v jej štvrťfinále.

Mimel Lučenec - Podpor Pohyb Košice 8:3 (5:1)

Góly: 2. a 4. Ostrák, 3.,18. a 26. Max Alves Da Silva, 15. Leovski, 34. Marton - 1. Ivan, 30. Oberman (vl. gól), 31. Matis, 32. Kis. R Belavý, 400 divákov

DOMÁCI: Rodrigues Woslley - Pella - Grcić, Babiak, Ostrák, Bačo, Belaník, Leovski, Greško, Max Alves Da Silva, Brunovský, Marton, Luiz Fernandes, Čeřovský

HOSTIA: Oberman - Klema - Kuruc, Matis, Serbin, Kis, Hernández, Sasák, Korček, Ivan

0statné zápasy 17. kola:

MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina 9:1 (4:1)

MŠK MAYERSON Nové Zámky - Futsal Team Komárno 5:6 (4:3)

4FSC, o.z. - CopyLeaders Prievidza 2:6 (1:3)

Futsal Team Levice - Pinerola 1994 Futsal Academy 4:3 (3:1)