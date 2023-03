Dôležité víťazstvo BKM, čakajú ich už len tri zápasy

Základná časť basketbalovej extraligy sa blíži ku koncu.

BRATISLAVA. Hráči BKM vycestovali v rámci 25. kola Niké SBL do Bratislavy, aby tam zaznamenali dôležité víťazstvo ktorým sa v priamom súboji s Interom dostali na 5. miesto extraligovej tabuľky. Čakajú ich totiž už len posledné tri kolá základnej časti a všetky s tímami, ktoré sú v tabuľke pred nimi. Budú mať tak ťažkú úlohu udržať si, alebo dokonca zlepšiť, pozíciu pred play-off.

„V priamom súboji o 5. miesto sme porazili bratislavský Inter a v tejto sezóne sme proti nim vyhrali vo všetkých 4 zápasoch! Dnes sme podali bojovný kolektívny výkon a naďalej bojujeme o čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred play-off," skonštatovalo vedenie klubu po zápase na facebookovej stránke klubu.

Taktiež vyzvalo fanúšikov, aby prišli podporiť klub v domácom zápase ďalšieho kola proti Komárnu, ktorý sa odohrá v sobotu 18. marca o 18.00 hod. v športovej hale ARENA. Zverenci trénera Nenada Miloševiča síce zažívajú aktuálnu sezónu ako na hojdačke, ale vyzerá to tak, že pred najdôležitejšou časťou súťaže sa kolektív predsa len stmeľuje a môže ešte prekvapiť.

Zápas v Bratislave už od začiatku ukazoval, že pôjde o boj o každý bod a prvú štvrtinu vyhrali domáci práve oň. No v ďalšej časti hry im hostia výraznejšie odskočili a do šatne odchádzali už za stavu 38:45. Aj v druhom polčase udržiavali a trpezlivo navyšovali svoj náskok a tak sa nakoniec tešili zo zaslúženého víťazstva vďaka ktorému vystriedali svojho súpera na piatom mieste pomerne vyrovnanej extraligovej tabuľky.

Inter Bratislava – BKM Lučenec 72:85 (23:22, 15:23, 17:19, 17:21)

Inter: Zdanavičius 28, Zakas 21, Bulatovič a Hudec po 6, D. Koller 3 (Kozlík 8, Ďurečko, Golian, Ondruš a Weber 0)

Lučenec: Armstrong a Sullivan po 15, Goss 14, V. Kneževič 12, Bolek 4 (Siládi 11, Zorvan 7, Láštic a Rákai po 4, Ďuriš 0)

TH: 23/19 – 10/7, Fauly: 15 - 24, Trojky: 9 - 10, Rozhodovali: Ženiš, Margala, Uhrin

Povedali po zápase:

Danilo Rakočevič, tréner Interu: „Nie sme spokojní, lebo sme vyzerali akoby sme prišli prehrať a vyhovoriť sa, že nám nehrali dvaja hráči. Takto sme vyzerali. Cez polčas sme sa snažili nejako sa zobudiť, ale asi to nebol náš deň. Bolo ťažšie rotovať, aby sme udržali agresivitu a energiu. Je to reálny obraz, no nemôžem chlapcom teraz robiť výčitky. Viem, ako trénujeme. Ide o to, ako pristúpime k zápasu.

Samozrejme, nie je dobré prehrať ani jeden zápas, určite nie doma, ale vyšlo to tak, že Lučenec nám v tejto sezóne vôbec nevyhovuje. Uvidíme, či nás ešte play off môže zviesť spolu... Ja gratulujem súperovi a my ideme ďalej. Budeme sa pripravovať, o týždeň máme Handlovú, a tak budeme dúfať, že chlapci, ktorí nám chýbali, sa dajú čo najskôr dokopy.“

Marek Kozlík, hráč Interu: „Ťažký zápas. Naše absencie boli citeľné: agresivita na rozohrávke od Maťa Kollera – najmä v obrane nám veľmi chýbala – no a Moorman je kľúčový hráč nášho družstva. Bolo to cítiť. Nedokázali sme tak dobre nahradiť tieto absencie a agresivitu, ktorou sme známi, sme nedokázali vyvinúť. Neboli sme tým tímom, ktorým sme a ktorým chceme byť.

V každom prípade, Lučenec hral tvrdo, dobre menil obranu. My sme chvíľami hrali zbrklo, ku koncu nám dochádzali sily a bolo vidno, že sme vyšťavení. V každom prípade, musíme sa pripraviť na ďalší duel. Do play off zostávajú ešte tri zápasy, máme na čom pracovať, aby sme v ňom ukázali to najlepšie na čo máme.“

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: „Nedávno u nás skončil Tahj Eaddy. Myslím, že družstvo sa zomklo, začali sme hrať kolektívnejšie a hlavne v obrane sme boli, okrem prvej štvrtiny, na celkom slušnej úrovni. Nie je to ešte celkom podľa mojich predstáv, no myslím, že sme bránili s veľkou energiou, čo nám prinieslo toto víťazstvo.

Veľa toho, na čom sme sa dohodli, sme aj splnili, takže môžem povedať, že to je víťazstvo zaslúžené. Inter je nepríjemný súper, vyhral nad lepšími tímami ako sme my, takže o to viac si vážim takéto výhry vonku. Paradoxne, my možno na palubovkách súperov hráme lepší basket než doma.“