Lučenec i Rimavská Sobota s remízami, Fiľakovo zažilo divoký východ, Kalinovo víťazne

Sumár zápasov 17. kola: Fiľakovo naďalej posledné, Kalinovo stúpa.

LUČENEC. Do zápasov 17. kola zasiahli všetky kluby z nášho regiónu, víťazne z nich vyšli iba futbalisti Kalinova, ktorí dokázali doma zdolať Námestovo a poskočili už na 12. miesto extraligovej tabuľky. MŠK Lučenec siahal pred domácimi fanúšikmi na víťazstvo, ale nakoniec z toho bola remíza.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Fiľakovu sa absolútne nedarilo v Snine, nestrelili tam ani jeden gól a cesta k záchrane bude veľmi ťažká aj vďaka tomu, že Rimavská Sobota prekvapivo neuspela na ihrisku predposledných Giraltoviec a uhrala tam bezgólovú remízu.

Tréner Rimavskej Soboty Eugen Bari bol s ohľadom na priebeh zápasu nakoniec s výsledkom spokojný.

MFK Slovan Giraltovce – MŠK Rimavská Sobota 0:0

R Fúsek, 200 divákov

DOMÁCI: Prysiazhniuk – Belák, E. Tomko, Oľšavský, Pončák, Ficko (90. Čuška), Tomáško, Michalko (84. Havrila), Makara, R. Tomko, Šima (66. Lechman)

HOSTIA: Gregor – Halabrín, Vujošević (80. Ľupták), Iboš (80. Oluwaseun Japhet), Gembický, Juhász (72. Oláh), Langa, Petrán, Rakyta, Koóš, Kelemen

Tréner Eugen Bari po zápase: Pred zápasom by som s týmto výsledkom nebol spokojný. Ale kvôli terénu, ktorý vyhovoval štýlu hry súpera. Nedalo sa na ňom hrať kombinačne ako sme chceli a nevedeli sme sa na ňom dostať do nejakej šance. Mali sme len jednu vyloženú, no takú mal aj súper, takže chlapcom nemám čo vyčítať. Bojovali a chceli vyhrať, no na tom teréne to nešlo.

Súper hral jednoduchú hru a nakopával lopty dopredu, z čoho chcel vyťažiť gólové šance, našťastie, sme dokázali žiadny gól nedostať. Môžem byť teda len spokojný a chlapcom poďakovať.

MŠK NOVOHRAD Lučenec – 1.FK Svidník 1:1 (1:0)

Góly: 30. Daško – 90. Hirka. R Švolík, 175 divákov

DOMÁCI: Jenčo – Kotora, Daško, Lichý, Tóth, Fabian, Telek (46. Pipíška, 90. Oláh), Illés, Divald (65. Budáč, 84. Michal Sučák), Hulec, Suja

HOSTIA: Tiurin – Migaš, Grejták, Maguľak, Ducár, Sabolčík, Ivanecký, Hirka, Olejár, Ivanko Macej, Tokar (79. Klučár)

TJ Baník Kalinovo – MŠK Námestovo 2:1 (0:1)

Góly: 66. Kováč, 78. Uhlár – 23. Kubica. R Konček, 250 divákov

ČK: 28. Cicek

DOMÁCI: Rehák – Hečko, Uhlár, Vilhan, T. Filipiak (67. Melicher), Fajčík (90. Terese Toshor), Špyrka, Kováč (67. A. Filipiak), Talakov, Marchuk (67. Blahuta), Breznanik (84. Ludha)

HOSTIA: Novák – Kubica (78. Tamasco Sanchéz), Jurina, Zuiev, Habiňák, Snovák, Mäsiar, Straczek, Buckulčík, Cicek, Pleva (70. Stašák)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sľubovaného príspevku zo zväzu sa zatiaľ nedočkali, aj mládež dostať k futbalu je čoraz ťažšie Čítajte

MFK Snina – FTC Fiľakovo 4:0 (2:0)

Góly: 6. De Oliveira Veneranda, 27. Dický (z 11m), 49. Ferko, 58. Košuda (z 11m). R Matej Vrábeľ, 250 divákov

DOMÁCI: Lojka – Klučiar, Kridla, Dický (77. Maťoška), Ferko, Turik (67. Piliar), Paulo Costa De Oliveira (60. Ondika), Victor Guimaraes Ribeiro E Silva (60. Švajka), Kroka, De Oliveira Veneranda (77. Volovský), Košuda

HOSTIA: Páriš – Balázs, A. Kurunci, Krstich, K. Kurunci, Köböl, Lovyniuk, Garcia Araque (67. Csík), Yusiniu Tangiri (56. Elizeuš), Ciprus, Šulek

Tréner Miroslav Kéry po zápase: Po 5 hodinovej ceste sme dorazili na zápas a hneď sa to začalo zle tým , že Urbančok nenastúpil pre bolesti v nohe, Ciceu mal v piatok teploty a Hornyak je ešte zranený a tak sme museli znova zostavu prekopať. Hneď na úvod sme sa našimi chybami dostali pod tlak a v 6 minute po nedorozumení v obrane a zlom taktickom bránení sme inkasovali. No o 3 minúty sme po peknej kombinačnej akcii mali obrovsku šancu ale Lovyniuk trafil iba brankára. Hru sme vyrovnali, ale robili sme strašne veľa chýb v rozohrávke na ťažkom teréne, zle sme kombinovali väčšinou všetky prihrávky smerovali do zadu a po zle riešenej situácii/ zbytočný roh/ sa v 16 tke vyhodil domáci hráč a rozhodca okamžite zapískal 11m ktorú domáci premenili.

Cez prestávku sme si povedali ako to môžeme zmeniť a v 49 minute znovu po rohu sme si asi dali vlastný gól, neviem to posúdiť lebo tam bola kopa hráčov. A ďalší bonbónik z ničoho nič ďalšia penalta a nikto nevedel prečo, ktorú domáci premenili. O tohoto momentu bola hra aj zo strany domácich aj z našej veľmi slabá hoci Šulek mal ešte veľkú šancu na zmenu výsledku ale tiež iba trafil brankára. Sklamali niektorí hráči ktorí boli minulý týždeň hviezdy. Zaujímavosťou je že Snina v dvoch zápasoch kopala už 4 penalty , a vyjadrenie trénera domácich hovorí za všetko : "Proti Kalinovu sme hrali dobre a remizovali sme, dnes sme nehrali nič a vyhrali sme rozdielom triedy."

prečítajte si tiež:

prečítajte si tiež: Zimný pohár má nečakaného víťaza Čítajte

Musíme sa dať čo najrýchlejšie dokopy a pripraviť sa na ťažký zápas proti Lipanom.

Ostatné zápasy 17. kola:

Lipany – Oravské Veselé 2:0 (0:0)

Vranov nad Topľou – Košice 1:0 (0:0)

Poprad – Spišská Nová Ves 1:4 (0:2)

Stropkov – Bardejov 2:0 (1:0)