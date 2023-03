Talentovaná džudistka z Lučenca reprezentovala Slovensko v Chorvátsku

Malá chyba ju pripravila o lepší výsledok, no rozhodne to nebola zbytočná cesta.

LUČENEC/ZÁHREB. V dňoch 11. a 12. marca sa konal v chorvátskom Záhrebe Európsky pohár mládeže v džude. Zastúpenie na ňom mal aj Novohrad vďaka členke klubu Junior Lučenec Lili Križovej. Tá sa predstavila v rámci reprezentácie Slovenska v dorasteneckej kategórii U18.

Po výbornom štarte Lili do turnaja rozhodla malá chyba a následné vypadnutie súperky jej neumožnilo ju napraviť a s turnajom sa rozlúčila predčasne. Okrem zbierania ďalších turnajových skúseností mala však cesta aj ďalší význam pre ďalší športový rast tejto džudistickej nádeje.

Konkurencia len tých najlepších

„Európsky pohár je zárukou veľmi silnej konkurencie. Každá krajina posiela len tých najlepších pretekárov v danej hmotnosti. Lili štartovala vo váhe do 44 kg. Musela do nej zhadzovať, ale nie je to nič, čo by ju zaskočilo. Je to úplne bežná vec pre pretekárov štartujúcich na takýchto vrcholových podujatiach," objasnil na úvod tréner Junioru Michal Bokor.

Žrebovanie prisúdilo Križovej v prvom kole nemeckú reprezentantku. Tie sú známe tým, že preferujú silové džudo. Podľa Bokora však naša reprezentantka má veľmi dobrého kondičného trénera. Ten odvádza perfektnú prácu a vďaka nej sa v tomto zápase vôbec nestratila.

„Dokázala bojovať vyrovnane a krásnym hodom strhla víťazstvo na svoju stranu. Nemku porazila na ippon. V druhom kole sa narazila na maďarskú reprezentantku, ktorú už v minulosti porazila. Bohužiaľ napriek tomu, že Lili dodržiavala taktické pokyny a zápasila výborne. Žiaľ urobila drobnú chybu v postoji, ktorú súperka využila. Hodila ju na zem. Síce sa dalo ešte v tom momente niečo so zápasom spraviť, súperka ju však dala do znehybnenia, z ktorého sa nedostala.“

Napriek sklamaniu to malo význam

Ďalší zápas Maďarka už nezvládla, a tak nepotiahla Križovú do opráv, čím súťaž pre ňu skončila.

„Viem, že bola veľmi sklamaná, ale bola to pre ňu veľmi cenná skúsenosť a každá jedna prehra ju musí posunúť len ďalej. Na tejto úrovni sú už všetky súperky veľmi ťažké. Bilancia jedna výhra a jedna prehra je síce nepriniesla konečné umiestnenie, ale pokračujeme v zbieraní skúseností,“ podotkol Bokor.

Ako ďalej prezradil po turnaji Lili Križová nesmerovala hneď domov, ale zostala tam na sústredení so slovenskou reprezentáciou, Počas tréningového kempu si mohla merať sily so skúsenými džudistkami a tým sa posúvať opäť ďalej

„Myslím si, že, i to má pre ňu veľký význam, pretože má veľký talent a perspektívu do budúcna. Veľké poďakovanie chceme vysloviť pánovi Antonovi Ježovi, ktorý je zástupcom firmy JF Judo Fighter Slovakia. Sponzorsky jej daroval kompletnú reprezentačnú výbavu v podobe bieleho i modrého kimona, opasku a dvoch veľkých cestovných tašiek značky Essimo. Tá je certifikovaná nielen na európske, ale aj svetové súťaže.

Ďakujem rodičom Lili za starostlivosť a pomoc s vycestovaním a tiež za prípravu kondičnému trénerovi Petrovi Katimu. Ten na turnaj vycestoval spolu so mnou, aby tiež podporil Lili v jej výkonoch,“ zakončil tréner Bokor.