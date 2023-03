V dome 1300 lyží, v záhrade historické lanovky. Toto uvidíte jedine na strednom Slovensku

Unikátna zbierka Ivana Bobáka si vylúžila aj zápisy v knihe rekordov.

Igor Bobák so svojími prvými lyžami. Lyžovať sa na nich začal ako trojročný. Dnes má 63 rokov. (Zdroj: Marcela Ballová)

Na Slovensku je len jedno miesto, kde pod jednou strechou možno obdivovať až 1300 lyží.

Drevené, ktoré pamätajú časy vojny, dokonca aj také, ktoré ľudia kedysi chodili obdivovať do lekárne zakladateľa známych kúpeľov. Mnohé známe preteky na svetovej úrovni a športové osobnosti pripomínajú lyže z čias bývalého režimu.

A lyžiarok, tých je tam neúrekom. A aby toho nebolo málo, vedľa domu pútajú pohľady lanovkové unikáty, ktoré už tiež svoje najlepšie časy majú dávno za sebou.

Slovenské lyžiarske múzeum v Podkoniciach láka na stredné Slovensko nielen milovníkov lyžovania, ale aj histórie športu.

Vidieť, že človek, ktorý ho založil, a ktorý cenné exponáty nazbieral a stále zbiera, aby ich zachoval pre budúce generácie, je lyžiarom telom i dušou.

Igor Bobák, lyžiarsky inštruktor a turistický sprievodca môže byť na svoju rozsiahlu zbierku právom pyšný. Napokon, vyslúžila si aj zápisy v Slovenskej knihe rekordov. V jeho starorodičovskom dome, ktorý zrekonštruoval, je skutočne čo obdivovať.

Lyže vystavili v lekárni

Písal sa rok 1873, keď sa Mikuláš Szontagh stal kúpeľným lekárom v Starom Smokovci. Jeho ambície však boli oveľa väčšie. Chcel vybudovať vlastný ústav vo Vysokých Tatrách, ktorý by dosahoval svetovú úroveň. Svoj sen napokon pretavil do reality a založil kúpele Nový Smokovec. No a s múzeom v Podkoniciach ho spájajú práve lyže.

„Majú vyše 130 rokov a Mikuláš Szontagh, ktorý bol prvým aktívnym lyžiarom na Slovensku, ich priviezol zo Švajčiarska. V tom čase mnohí netušili, na čo tie drevá, ktoré si pripevňoval na nohy, vlastne slúžia. Ľudia ich chodili obzerať do jeho lekárne, kde boli vystavené,“ vysvetlil Igor Bobák, ktorý ich získal do svojej zbierky.

V nej nechýba ani spomienka na Karola Bruka, člena prvej oficiálnej lyžiarskej reprezentácie predvojnového Československa. Ide o pradeda Adama Žampu, ktorému sa pred desiatimi rokmi podarilo prebojovať medzi svetovú lyžiarsku elitu. V tom čase mal 22 rokov.

Okradnutí vojaci

Druhá svetová vojna sa chýlila ku koncu, keď v obci Sklené zastal nemecký tank a na prahu krčmy sa zjavili vojaci. Zdržali sa a veruže tam na sucho nesedeli.

„Kým popíjali pálenku, miestni nezaháľali. Ukradli z tanku všetko, čo sa dalo. Keď sa opití vojaci vrátili k svojmu vozidlu, lopatky, laná aj lyže boli preč,“ pridal Bobák úsmevnú historku a ukázal na lyže s hákovými krížmi.

Aničkine "dreváky"

Ďalšou raritou sú drevené skialpinistické lyže s tuleními pásmi z roku 1930, rovnako ako tie, na ktorých sú vo viazaní dámske šnurovacie lyžiarky.

„Patrili Anne Ruttkayovej, členke TJ Sokol Vrútky. Na pretekoch v behu žien na 6 kilometrov, ktoré sa konali 22. februára 1931, dosiahla prvenstvo s časom 56 minút,“ priblížil Bobák a ukázal na pamätný záznam z tejto udalosti, ktorý dnes zarámovaný visí na stene.

„A tomu, čo to písal, sa zrejme nepáčilo, že nevyhrala Zuzka, tak namiesto Anka napísal Anča,“ opäť zaspomínal humorom sršiaci zakladateľ múzea.

Pozornosť upriamil aj staručké carvingové lyže.

„Tí, čo si myslia, že carvingové lyže boli novinkou modernej doby, mýlia sa. Majú aj drevených predchodcov. V roku 1925 ich vyrábali Taliani a v licencii aj Maďari,“ dodal vášnivý lyžiar.

