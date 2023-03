Jeden zo symbolov Lučenca sa po desaťročiach chátrania dočkal rekonštrukcie

Prónayovský kaštieľ v Opatovej bol postavený v druhej polovici 19. storočia.

LUČENEC. Jeho nezameniteľná silueta na vŕšku nad Opatovou vždy lákala pohľady a aj vďaka tomu je zachytený na množstve historických fotografií.

Aj v súčasnosti si ho všimnú mnohí obyvatelia a návštevníci Lučenca, ktorí do mesta prichádzajú cez hlavný vjazd Gemerskou cestou.

Bohužiaľ, prónayovský kaštieľ, jedna z dominánt mesta, bola už dlhé roky opustená a tomu zodpovedal aj jej stav.

Monumentálna historická stavba chátrala a kedysi krásny park okolo pamiatky sa stal zarastenou džungľou, v ktorej bolo krásnu stavbu ledva vidieť.

V posledných mesiacoch sa to ale mení.

Pozorným Lučenčanom určite neuniklo, že okolie kaštieľa ožilo, pribudlo na ňom lešenie a má už i novú strechu. Začala sa už dávno potrebná rekonštrukcia, ktorá prichádza doslova v hodine dvanástej.

Zachránia ho domáci podnikatelia

Obnovu kaštieľa začali noví majitelia tohto historického objektu, manželia Milan a Tatiana Kovalančíkovci, ktorí sú konateľmi lučeneckej firmy mobilonline.

Už 17 rokov bývajú v dome, ktorý je situovaný neďaleko kaštieľa.

„Zhruba päť rokov si hľadáme nové bývanie. Náš dom bol pre mňa vtedy absolútny nadštandard, ale v súčasnosti už žijeme a bývame inak a preto mi v ňom chýba napríklad spoločenská miestnosť, kde by som sa na Vianoce či na narodeniny mohol stretávať s rodinou. Je nás vyše 20, všetci sa radi stretávame a v súčasnom dome sa už nezmestíme,“ vysvetlil Milan Kovalančík pre My Novohrad.

Ďalším dôvodom, pre ktorý hľadal nový domov, je možnosť vytvoriť si vlastnú pracovňu a knižnicu.

„V súčasnosti pracujem v obývačke, ktorá je prepojená s kuchyňou. Mojim súčasným nárokom to už nevyhovuje, preto som zháňal nejaký dom, najlepšie historický, ktorý by bol v prírode, obklopený stromami a bol by z neho pekný výhľad. Zároveň som chcel, aby to bolo niečo väčšie,“ doplnil.

Ako sám hovorí, pôvodne vôbec neuvažoval o kúpe práve tohto historického objektu.

„Bývam však neďaleko kaštieľa a keď s manželkou varíme, vidíme naň. Raz tak manželke vravím – ja už roky hľadám dom a pritom ho mám tu vedľa seba a každý deň sa naň pozerám. Nikdy dovtedy mi však nenapadlo, že takú peknú budovu by som mohol vlastniť. Mal som voči nej rešpekt,“ objasnil Kovalančík.