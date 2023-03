Na sysľovisko v Muráni bude premávať turistický vláčik

Súčasťou projektu je okrem vláčika aj drobná infraštruktúra a obec má na to z eurofondov schválených približne 380-tisíc eur.

Vyhliadkový turistický vláčik by mal v budúcnosti voziť turistov z obce Muráň v okrese Revúca na sysľovisko v Národnom parku Muránska planina.

Pre agentúru SITA to uviedol starosta obce Roman Goldschmidt, podľa ktorého, ak to bude možné, bude vláčik jazdiť aj na Muránsky hrad.

Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je odhadovaná hodnota súpravy vláčika takmer 260-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.

Súčasťou projektu je okrem vláčika aj drobná infraštruktúra a obec má na to z eurofondov schválených približne 380-tisíc eur.

Nosný zámer projektu vyplýva z výzvy Plánu obnovy, v rámci ktorého sa vyhlásila zonácia NP Muránska Planina.

„Snahou NP je vybudovať záchytné miesto v Muráni aj s polyfunkčným objektom a my by sme chceli nejakým spôsobom odbremeniť časť sysľoviska a dopravovať tam ľudí z Muráňa, prípadne v budúcnosti aj na Muránsky hrad, ak to bude možné,“ popísal starosta obce.

Záujemcovia o dodanie turistického vláčika môžu ponuky predkladať do 30. marca. Starosta počíta s jeho prevádzkovaním najskôr koncom jesene.

„Ak by sa to nestihlo, tak bude premávať až budúcu sezónu,“ uzavrel Goldschmidt.