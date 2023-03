Neskutočná dráma, a víťazstvo s najmenším možným rozdielom (+FOTO)

BKM Lučenec ponúkol domácim fanúšikom veľké basketbalové divadlo.

LUČENEC. V elektrizujúcej atmosfére zaplnenej športovej haly ARENA sa odohrával v sobotu 18. marca zápas o štvrté miesto extraligovej tabuľky a tým o možnosť výhody domáceho prostredia v úvode play-off. Basketbalisti BKM ponúkli svojim fanúšikom z zápase proti Komárnu naozajstné basketbalové divadlo aj napriek tomu že na konci nesvietilo na tabulu vysoké skóre.

To však svedčí skôr o výbornej obrannej činnosti obidvoch mužstiev. A najtesnejší možný rozdiel hovorí tiež o tom, že to bola dráma do posledných sekúnd a so štastnejším koncom pre domácich, ktorí sa tak aktuálne posunuli na vytúžené štvrté miesto.

Samotný zápas sa preklápal v prvej časti na obidve strany, krátko po začiatku prehrávali domáci už 7:14 ale po oddychovom čase sa vrátili rýchlo do zápasu a napriek tomu, že prvú štvrtinu tesne prehrali, do šatní odchádzali za výsledku 36:32. Aj po návrate zo šatní dokázali svoj náskok v tretej časti navýšiť o jeden bod, a napriek tomu, že sa súper v poslednej časti vzopäl a prestrieľal domácich, tesné a dôležité víťazstvo si domáci udržali.

Tréner Nenad Miloševič dal v zápase aj šancu mladým hráčom a to sa mu vyplatilo. Tí sa každú sekundu na palubovke snažili ukázať, že sú platnými hráčmi a vedia v rozhodujúcich momentoch zabrať. O tom, že v budúcnosti bude mať tím na čom stavať sa presvedčili diváci aj počas polčasovej prestávky keď prebiehalo pripomenutie nedávneho úspechu lučeneckej basketbalovej Akadémie Pohybu(AKAPO) vedenej prezidentkou Luciou Láskovou. Hráči AKAPO Boys U 15 vyhrali pod vedením trénera Jozefa Ištoka v poľskej Wroclavi finálový turnaj Stredoeurópskej mládežníckej basketbalovej ligy (CEYBL) a získali nečakene majstrovský titul.

Zablahoželať k úspechu im prišla aj primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková a viceprimátor Pavol Baculík.

BKM Lučenec – BC Komárno 62:61 (17:19, 19:13, 18:17, 8:12)

Lučenec: Armstrong 11, Bolek a V. Kneževič po 10, Sullivan 6, Goss 4 (Zorvan 7, Láštic a Siládi po 5, Rákai 4)

Komárno: Gašič 20, Stuckey 14, Gatling 9, Dolník 4, Markovič 3 (Volárik 7, Danielič 4, Pipíška 0)

TH: 8/7 – 13/10, Fauly: 18 - 16, Trojky: 5 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Uhrin

Povedali po zápase:

Nenad Miloševič, tréner Lučenca: "Naozajstný play off zápas, myslím si, že oba tímy bojovali, išli na maximum. Tvrdé obrany, tvrdé súboje, takto má vyzerať basketbal. Myslím, že sme boli lepší väčšinu zápasu, aj keď Komárno ukázalo, prečo je na 4. mieste a prečo hralo Final Four Alpsko-jadranského pohára. Je to kvalitný tím, vedený fantastickým trénerom.

Diváci sú zrejme spokojní, bola bitka až do poslednej sekundy. Čo sa týka môjho tímu, chcel by som hráčom zagratulovať, mladí hráči odviedli fantastickú robotu v obrane, dokonca si myslím, že až predčili starších a skúsenejších spoluhráčov, a podľa mňa oni vytvorili ten rozdiel, vďaka čomu sme mohli stretnutie vyhrať. Dobre pracujú na tréningoch, možno bola moja chyba, že som skôr nehral so širšou rotáciou, myslím si, že si plne zaslúžia každú minútu, čo hrali teraz. Verím, že budú pokračovať v tom, čo doteraz. Vyhrali sme tento zápas, ale nič to nemusí znamenať, ideme sa pripraviť na stredajší duel so Svitom."

Lukáš Bolek, hráč Lučenca: "Určite máme veľkú radosť, ale ako som povedal už predtým, ideme od zápasu k zápasu a snažíme sa, aby sa ukázala tá robota, ktorú robíme na tréningoch. A musím povedať, že za posledné obdobie veľmi dobre trénujeme a som rád, že sa nám to darí v posledných zápasoch aj ukazovať. Myslím si, že opäť kolektívna výhra, čo je vidieť aj podľa bodov a každý hráč, ktorý prišiel na ihrisko, tak odovzdal maximum. Takže jednoznačne tímová výhra, dôležitá pred koncom ligy a začiatkom play off, veríme, že to bude takto pokračovať. Chcem poďakovať fanúšikom, ktorí opäť prišli a vytvorili výbornú atmosféru."

Zlatko Jovanovič, tréner Komárna: "V prvom rade gratulujem Lučencu k zaslúženému víťazstvu. Bol to veľmi dobrý play off zápas, s veľkou intenzitou, energiou, obranou, bojovnosťou, oba tímy bojovali až do konca. Nemôžme príliš rozmýšľať nad touto prehrou, v stredu nás čaká ďalší zápas s Interom. Ešte raz gratulujem Lučencu."

Branislav Pipíška, hráč Komárna: "V prvom rade gratulujem Lučencu, že nás dokázali zdolať a udržať výsledok celého zápasu na pár bodoch. Zabojovali sme v posledných minútach, dotiahli sme sa, mali sme to na ruke, ale bohužiaľ otvorený lay up sme nepremenili. Taký je basketbal, nič sa s tým nedá robiť."

Ostatné zápasy 26. kola:

Tu za zmienku stojí rozhodne zápas medzi Levicami a Spišskou Novou Vsou, ktorý skončil až po dvojnásobnom predĺžení víťazstvom hostí, ktorí tým už získali prvenstvo v základnej časti Niké SBL 2022/2023.

MBK Baník Handlová – Inter Bratislava 81:110 (25:25, 20:31, 10:33, 26:21)

BC Prievidza – Iskra Svit 77:79 (24:13, 18:22, 18:23, 17:21)

Patrioti Levice – Spišskí Rytieri 114:121 po 2pp (21:18, 24:23, 20:28, 31:27 – 10:10, 8:15)

Základná časť Niké SBL ligy sa skončí už na budúci týždeň. V rámci 27. kola vycestujú hráči BKM 22. marca do Svitu a v sobotu 25. marca ich čaká o 18.00 posledný zápas. Pred domácim publikom sa postavia lídrovi zo Spišskej Novej Vsi.