III. liga východ: Kalinovo uštedrilo prehru lídrovi, Fiľakovo obralo Lipany o víťazstvo i prvé miesto (+FOTO)

V zápasoch 18. kola sa však nedarilo Lučencu ani Rimavskej Sobote.

LUČENEC. V 18. kole III. ligy Východ sa zrodilo veľké prekvapenie na trávniku lídra so Spišskej Novej Vsi. Dokonale ich tam v sobotu 18. marca zaskočili hráči TJ Baník Kalinovo a hlavne jeden hráč. Útočník Viktor Koták strelil obidva góly, ktoré v zápase padli. Kalinovo sa tak opäť posunulo v tabuľke a ide odhodlane za svojím cieľom udržať sa v tejto súťaži.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Lídrovi ligy sme na ich domácej pôde uštedrili len druhú porážku v sezóne. Po dominantnom a zodpovednom výkone sme domácich do ničoho nepustili a zo Spišskej Novej Vsi berieme domov všetky tri body po dvoch góloch Viktora Kotáka! Viac k tomu niet čo dodať, tešíme sa na cestu domov,“ napísali po zápase spokojní Kalinovčania na facebookovú stránku klubu

Futbalový klub Spišská Nová Ves – TJ Baník Kalinovo 0:2 (0:1)

Góly: 36. a 70. Koták. R Gorel, 250 divákov

DOMÁCI: Gaborčík – Baranyi, Janečka, Kamenický, T. Ontko (42. Kunzo), Havrylenko (65. Ľ. Ontko), Martinko, Šomšák (46. Tkáč), Vakulinskyi, Csejtey (59. Ištvánik), Kozela (46. Attah Junior)

HOSTIA: Rehák – Hečko, Uhlár, Hudák, T. Filipiak, Fajčík (90. Vilhan), Kováč, Koták, Marchuk (81. Blahuta), Breznanik (81. Terese Toshor), Masaryk (87. A. Filipiak)

V nedeľu vstúpili do zápasov ďalšie kluby z nášho regiónu. Lučenec a Rimavská Sobota odcestovali za súpermi. Na domácej pôde privítalo druhý tím tabuľky posledné Fiľakovo. Týmu pod vedením Miroslava Kéryho sa podarilo v úplnom závere vďaka Lovyniukovi získať aspoň bod.

FTC Fiľakovo – ŠK Odeva Lipany 1:1 (0:1)

Góly: 90. Lovyniuk – 22. Kovalčík. R Husár, 340 divákov

DOMÁCI: Páriš – Balázs, A. Kurunci (87. Csík), Krstich (37. K. Kurunci), Köböl, Lovyniuk, Elizeuš, Kristóf Ciceu, Urbančok, Ciprus, Šulek (56. Yusiniu Tangiri)

HOSTIA: Bartoš – Jacko, M. Kraľovič (67. Popovec), S. Kraľovič (87. M. Vysočan), Poremba, Vitovič (87. Timko), Kovalčík, Kamenec, Dlugoš, Micherda, M. Vysočan (83. Amrich)

Tréner Miroslav Kéry po zápase: Hrali sme so súperom, ktorý by sa po víťazstve nad nami posunul na prvé miesto. Je veľmi silný, ale na prekvapenie to bol vyrovnaný zápas.