Múzeum zrekonštruuje hlavný vstup, vybuduje i nové návštevnícke centrum

RIMAVSKÁ SOBOTA. Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote pripravuje revitalizáciu hlavného vstupu do múzea a zriadenie nového návštevníckeho centra.

Na tento účel získalo z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 90.000 eur, projekt je prvým krokom k postupnej rekonštrukcii interiéru inštitúcie.

Pre TASR to uviedol dočasne poverený riaditeľ GMM Ján Aláč.

Cieľom projektu je podľa neho zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb i úroveň hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie.

"Vstup do objektu múzea je prvým kontaktom návštevníka so samotným múzeom. Ako taký utvára prvý dojem a zároveň pri odchode návštevníka, je to aj posledný kontakt návštevníka s múzeom," vysvetlil Aláč.

Ako dodal, múzeum sídli v historickej budove z polovice 19. storočia, počiatky súčasného vstupu možno datovať do konca 70. rokov minulého storočia.

V rámci projektu sa bude komplexne rekonštruovať vstup do expozičných a výstavných priestorov, v múzeu vznikne i nové návštevnícke centrum.

Pribudne tiež nové pracovisko pre pokladníka a lektora.

"Upravený bude priestor na prístupovej chodbe tak, aby vznikol jednoliaty a návštevnícky príťažlivý moderný priestor. Pôvodný masívny zamrežovaný vstup bude nahradený presklenými automatickými dverami.

V priestore budú moderné vitríny na propagačné materiály, publikácie a zborníky z produkcie GMM," priblížil Aláč s tým, že súčasťou rekonštrukcie budú aj vykurovacie telesá, nová elektroinštalácia či osvetlenie.

Rekonštrukcia hlavného vstupu má byť prvým krokom k postupnej obnove interiéru múzea.

To v uplynulom desaťročí podľa dočasne povereného riaditeľa inštitúcie prešlo vďaka svojmu zriaďovateľovi, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), súborom viacerých rekonštrukcií.

Vymenené boli okná, vykurovanie, rekonštruované bolo nádvorie i priestory pre múzejnú knižnicu. V rokoch 2006 a 2007 sa rekonštruovala fasáda i strecha múzea.

Na komplexnú obnovu hlavného vchodu do GMM a zriadenie návštevníckeho centra získalo múzeum z európskych zdrojov vyše 90.000 eur, projekt bude spolufinancovať BBSK. Práce plánujú realizovať v druhej polovici tohto roka.

"Keďže ide o rekonštrukciu vstupu do výstavných a expozičných priestorov, je pochopiteľné, že charakter niektorých prác bude mať dosah aj na obmedzenie činnosti múzea vo vzťahu k návštevníkom. Dôvodom je bezpečnosť návštevníkov," uviedol Aláč.

Ako dodal, múzeum nebude pre verejnosť uzatvorené úplne a o konkrétnych termínoch a obmedzeniach bude inštitúcia včas informovať.

GMM bolo založené 3. septembra 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry Umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy.

Múzeum sa od svojho založenia venuje dokumentovaniu a zachovávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva Gemera-Malohontu.

Vo svojom fonde v súčasnosti eviduje viac ako 106.000 zbierkových predmetov.