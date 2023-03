Nevšedne vyzerajúcu pamiatku zachránili. Petrivaldského vila má byť centrom turizmu

Stavba je achitektonickým riešením výnimočnou nielen v Hnúšti a okolí, ale i celom regióne Gemer.

HNÚŠŤA. Niekoľko desaťročí chátrania sa skončilo. Petrivaldského vila v Hnúšti na severe Rimavskosobotského okresu, ktorá je najikonickejšou historickou pamiatkou tohto mesta, bola po niekoľkoročnej rekonštrukcii oficiálne otvorená a prezentovaná verejnosti.

V budúcnosti by mala byť centrom turizmu v meste.

Hoci rozmerovo ide o neveľký objekt a skôr by sa hodilo označenie vilka, architektonickým riešením je výnimočnou nielen v Hnúšti a okolí, ale i celom regióne Gemer.

Nejde o príliš starobylú pamiatku, keďže bola postavená v prvom desaťročí 20. storočia, zrejme okolo rokov 1906 až 1908.

Jedna z mála zachovaných historických budov Hnúšte

Ako pri otvorení vily povedal primátor Hnúšte Martin Pliešovský, v detstve býval neďaleko nej.

Táto nevšedne vyzerajúca stavba priťahovala jeho pozornosť a k objektu má zvláštny vzťah. Vile sa venoval aj ako regionálny historik.

„Tento domček som denne vídaval, dokonca som doň chodil, pretože pán lekárnik Petrivaldský bol filatelista a mňa od šiestich rokov filatelia ‚chytila‘. Sedávali sme v rotundičke vily, kde sme si spoločne prezerali poštové známky,“ ozrejmil primátor.

Spomenul tiež, že Hnúšťa sa počas rokov minulého režimu podstatne zmenila a aj historické budovy dostávali novú tvár, alebo boli dokonca zbúrané.

„Je preto raritou, že táto secesná vilka ešte stojí,“ podotkol Pliešovský.

Upozornil tiež, že interiér vilky bude samospráva ešte musieť dorábať a zariadiť ju nábytkom a vybavením.

„Čaká nás ešte veľa práce. Budeme musieť zháňať finančné prostriedky na to, aby to vyzeralo tak, ako chceme,“ avizoval primátor.

Ako nadviazal podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Beljak, je rád, že kraj mohol byť súčinný pri obnove pamiatky.

„Mám veľmi veľkú radosť z roho, ako veľmi pekne a decentne je to všetko zrealizované,“ poznamenal Beljak.

Pripomenul tiež, že BBSK v Hnúšti podporil aj projekt požičiavania bicyklov pre turistov a expozíciu Banského múzea.

Rekonštrukciu vily finančne podporila aj Miestna akčná skupina (MAS) Malohont.

Jej predsedníčka Oľga Maciaková pri otvorení tiež vyjadrila nádej, že sa podarí získať peniaze na zariadenie objektu.

„Verím, že sa splní aj tento ďalší sen a podarí sa získať financie na to, aby sa táto krásna budova premenila na zariadený skvost, ktorý všetkým návštevníkom aj obyvateľom nášho mestečka pripomenie, že v meste a jeho okolí žilo mnoho významných bojovníkov za kultúru, vzdelanie a národné povedomie.“

Mestská poslankyňa a bývalá manažérka MAS Malohont Miroslava Vargová sa vo svojom príhovore poďakovala všetkým zamestnancom mesta i kolegom poslancom, ktorí nezaváhali pri rozhodnutí o rekonštrukcii vily.

„Rovnako nezaváhali ani uprostred rekonštrukcie, keď sme sa stretli s enormným zdražením stavebných materiálov a stáli sme pred rozhodnutím, či rekonštrukciu zastaviť a vilu zakonzervovať, alebo pokračovať ďalej napriek zvýšenému spolufinacovaniu zo strany mesta,“ zdôraznila.

Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer Jaroslav Hric vyzdvihol turistický potenciál zrekonštruovaného objektu.

„Som veľmi rád, že to, čo bolo pred pár rokmi možno nepredstaviteľné, teda že Hnúšťa bude turistickou destináciou, sa ešte viac stáva realitou a vzniká niečo ďalšie, čo môže návštevníka zaujať,“ podčiarkol.

Spomenul tiež možné prepojenie s neďalekou Revúcou, kde kraj v budove Prvého slovenského gymnázia buduje interaktívne múzeum.

Projekt cez tri volebné obdobia

Rekonštrukcia dlho chátrajúcej pamiatky začala nadobúdať reálne kontúry pred ôsmimi rokmi, keď mestské zastupiteľstvo zrušilo zámer jej predaja a priklonilo sa k snahám o obnovu v réžii mesta.

Vtedajší primátor a súčasný viceprimátor Michal Bagačka pre MY Novohrad povedal, že ide o jeden z najdlhšie trvajúcich zámerov a projektov mesta.

„Toto snaženie začal v 90. rokoch prvý ponovembrový primátor Jozef Kolesár a potom pokračovala jeho nástupkyňa Marta Jurčová. Aj nám trvalo viac ako desať rokov, kým sa zohnali nejaké finančné prostriedky a mohli sme sa pustiť do rekonštrukcie. Ak sa niečo má spraviť poriadne a vo väčšej miere, tak jednoducho financie treba,“ konštatoval Bagačka s tým, že ho veľmi teší, ako sa podarilo pamiatku zachrániť.

Samotná rekonštrukcia potom prebiehala za úradovania ďalšieho primátora, Romana Lebedu.

„Rád by som vyzdvihol prácu pani Oľgy Maciakovej, Michaely Hroncovej a Michala Vaculu z Mestského úradu (MsÚ) Hnúšťa, ako aj pani Miroslavy Vargovej z MAS Malohont, ktorí sa napriek zložitosti projektu do neho pustili,“ povedal Lebeda pre MY Novohrad.

Ako dodal, k plnohodnotnému fungovaniu budovy je ešte dlhá cesta a preto im drží palce, aby sa im podarilo získať financie aj na vnútorné vybavenie a vonkajšiu komunitnú záhradu.

V článku sa ešte dočítate: čo sa podarilo nájsť pri archeologickom výskume vily,

aké bude jej využitie v budúcnosti,

že slúžila aj na výrobu sódovky a tiež ako lekáreň,

aký bol smutný osud jej posledného majiteľa,

prečo je vila pre Hnúšťanov taká dôležitá.

„Moje rozhodnutie využiť pred budovou staré čadičové kocky z rekonštrukcie blízkej ulice dodáva priestoru veľké čaro, som za to veľmi rád. Najviac sa v budúcnosti teším na priestory na prezentáciu dvoch hnúšťanských velikánov – Francisciho a Hrebendu,“ doplnil bývalý primátor.