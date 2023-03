V úvodnom kole aj razantné vybehnutia na trávniky a hlavne na súperov

Haličania i Santrio boli poriadne pri chuti.

LUČENEC. Fanúšikovia sa konečne dočkali. Jarná časť 7. ligy odštartovala a priniesla vyrovnané súboje no i dvojicu výhier, kde súperi inkasovali až šesťkrát. Vidiná ašpirujúca na celkové víťazstvo nezakopla, tak ako aj vedúca Lovinobaňa, do bojov vyrazilo razantne aj Santrio a tak je jasné, že to bude poriadne napínavý súboj. Vidieť, že aj Halič sa dobre pripravila na jarné zápolenia a ak odstráni drobné zaváhania, môže byť tvrdým orieškom aj pre vedúcu trojicu. Po aspoň prvej remíze v tomto ročníku siahali posledné Podrečany, ale v závere hry ich o to pripravil hráč Mýtnej Abelovský.

ŠK Slovan Vidiná – FC Slovan Divín 2:0 (0:0)

Góly: 53. a 90. Vysočan. R Kováčik, 35 divákov

DOMÁCI: Václavík – Miadok, Čudovský, Šuľaj, Špak (64. Kučera), Stieranka, Juríček (4. Macko, 78. Holík), Baláž (58. Janšto), Melicher (64. Šupina), Vysočan, Melich

HOSTIA: Šoltés – Čonka, Tomašik, Bucha, Havrla, Peťko, Haranza (74. Z. Berky), Činčura, Oláh, Dobrocký, Drugda

Futbalový klub Lovinobaňa – TJ – FK Stará Halič 2:0 (1:0)

Góly: 29. M. Majkút, 50. Babka (z 11m). R Pažický, 60 divákov

DOMÁCI: Urbančok – Rafaj, Jaško, Ďalog, M. Majkút, Radič, Láska (88. E. Berky), M. Majkút, Grexa, M. Majkút, Babka (53. M. Berky)

HOSTIA: Galamb – Paľaga, Randís, Oláh, Bubenka, Matúška, Salaj, Stupár (20. Kökény, 84. Farkaš), Hrnčiar (89. Kalina), Andel (68. Rác), Šípoš (80. Dobrocký)

TJ Baník Ružiná – OŠK Biskupice 2:1 (1:1)

Góly: 17. Penksa, 47. Nosáľ – 36. Botoš. R Gombala, 50 divákov

DOMÁCI: Michálik – Marko, Rubint (34. Jamnický, 46. Gálik), Sochor, Papanitz, Smädo (71. Liška), Matúška (81. Gajdoš), Penksa, Haško, Čonka, Nosáľ (68. Kliment)

HOSTIA: György – Illéš (16. Varga), Farkaš, Nagy, Oláh, Gubala (71. Balog), Bogdáň, Felsö (85. Molnár), Botoš, Bacskai, Z. Bari