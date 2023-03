Ve veľkej mezinárodnej konkurencii vybojovali dve šikovné džudistky z Novohradu zlato

Jedna vo veľmi vyrovnanej kategórii, druhá sa so súperkami nemaznala

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na turnaj Ostrava Judo Open, ktorý sa konal v rámci českého pohára, zamierilo asi 1 500 džudistov zo siedmich krajín. Novohrad mal na ňom zastúpenie aj vďaka klubu Junior z Lučenca. Tréner Michal Bokor nešetril chválou nielen na svojich zverencov, ale i organizátorov, ktorí turnaj umiestnili do najväčšej miestnej športovej haly a bojovalo sa tu až na ôsmich tatami.

„Pri vysokej účasti zvládli organizáciu parádne. Musím pochváliť aj našich reprezentantov, ktorým sa v priebehu dvoch dní (18. a 19. marca) podarilo vybojovať dve zlaté medaily, čo je naozaj veľký úspech. Taktiež musím pochváliť aj tých našich pretekárov, ktorí nezasiahli do boja o medaily. Predviedli vyrovnané zápasy s pretekármi, ktorí skončili na stupňoch víťazov, a hlavne chlapci sa nestratili vo veľmi silnej konkurencii.“

O prvú medailu sa postarala dorastenka Lili Križová, ktorá už je slovenskou reprezentantkou a v rámci prípravy na kvalifikáciu na EYOF (európsky dorastenecký festival) sa už pripravuje na prestup do vyššej váhovej kategórie (do 48 kg.) A tak aj v Ostrave bojovala už v nej.

„Napriek svojmu váhovému deficitu si poradila v prvom zápase so silnejšou súperkou z Poľska po niekoľkých sekundách. V druhom zápase síce prehrala v predĺžení na jeden pomocný bod z domácou pretekárkou, ale následne porazila ďalšiu Češku a Poľku pred časovým limitom a vyhrala vďaka nazbieraným bodom, keďže každá súperka zaznamenala prehru,“ opísal tréner jej cestu k zlatej medaile.

V nedeľu mal klub zastúpenie v kategórii starších žiakov/žiačok (U 16) v podobe troch dievčat a troch chlapcov.

V kategórii seniorov (U 23) mal Juniour dvojnásobné mužské zastúpenie.

Ema Danišová a Michaela Hanulová (obidve do 52 kg) do turnaja vstúpili rovnakými chvatmi, ktoré im zabezpečili víťazstvo na ippon. V druhom zápase sa nepodarilo zvíťaziť Eme, a tak smerovala do opráv. Michaela dosiahla i druhé víťazstvo, no nasledovala prehra a taktiež opravy. Nakoniec zhodne obsadili deviatu priečku. „V tejto kategórii bolo 37 dievčat, čo ukazuje, aké bolo obsadenie silné, a aj táto priečka je úspechom,“ podotkol tréner.

Suverénny výkon

Laura Vrbovská (kategória staršie žiačky do 44 kg) sa suverénnym spôsobom dostala do finále(všetky zápasy ukončila pred časovým limitom), kde duel ukončila do minúty a dosiahla pre klub druhé zlato.

Filip Nemčický, súťažiaci v kategórii starší žiaci do 66 kg, hneď v úvode narazil na neskoršieho víťaza a zápas nezvládol. Tam vyhral ďalšie dva zápasy dvoma ipponmi (hodmi), nakoniec však v konečnom poradí nebodoval.

Obdobne dopadol Jakub Martiš (starší žiaci do 81 kg), ktorý tiež hneď v úvode narazil na neskoršieho víťaza. Následná prehra znamenala v turnaji stopku. „Musím ho však pochváliť. Do každého zápasu ide s tým, že ho chce vyhrať. Má v sebe bojovnosť a chýbalo mu len povestné šťastie,“ povedal Bokor.

Ďalší reprezentant klubu Norbi Gál (starší žiaci do 73 kg) sa ocitol opäť v silne obsadenej kategórii, kde dokázal štyrikrát vyhrať. Aj napriek dvom prehrám obsadil nakoniec siedme miesto.

V senioroch mal Junior zastúpenie v podobe bratov Júliusa (do 81 kg) a Adama (do 90 kg) Biháryovcov. Obom sa síce nepodarilo zhodne prejsť prvými zápasmi, no nakoniec tréner zhodnotil, že aj získané cenné skúsenosti sa počítajú.

Za podporu chcem na záver poďakovať firmám Ekoltech, hotel Slovan, Europak a mestu Lučenec. Za pomoc s dopravou na turnaj ďakujem rodičom Lili Križovej,“ zakončil tréner Bokor.