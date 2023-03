Zdravé sebavedomie prinieslo zlato, dobrá taktika striebro

Džudistky z klubu Katsudo sa v silnej konkurencii nestratili.

LUČENEC. V sobotu 18. marca vycestovali džudisti z lučeneckého klubu Katsudo do Ostravy. Miestny klub Baník Ostrava tam usporiadal pod názvom Ostrava judo open 2023 medzinárodný turnaj v džude mladších starších žiakov a dorastencov.

Zišla sa na ňom veľmi silná konkurencia. Z 12 krajín, medzi ktorými nechýbali dokonca zástupcovia Francúzska či Cypru, prišlo až 1 492 džudistov bojovať o medaily. Zástupkyne Novohradu patrili k tým, čo si aj na vzácne kovy siahli. Jedna z nich, žiaľ, mala smolu, keď narazila na neskoršiu víťazku vo svojej kategórii.

„Bol to silný turnaj s výbornými džudistami. Môžeme podotknúť, že tento turnaj patrí medzi prestížne turnaje, keďže tu ide pre pár športovcov o body do kvalifikácie na EYOF 2024.

Judo klub Katsudo a školy, ktoré zastrešujú športovcov Katsudo, reprezentoval výber troch dievčat. Ako prvá sa do bojov postavila Dominika Chudá v kategórii do 52 kg. Dominika po dvoch víťazstvách sa už v treťom kole ďalej neprebojovala. Prehrala s víťazkou tejto hmotnosti,“ uviedol tréner Róbert Rác s tým, že súperku síce už poznali z predchádzajúceho finále na turnaji v Banskej Bystrici, no ani to nepomohlo, a tak Dominika skončila až trinásta.

„Veselšie pre nás začala váhová kategória do 36 kg, kde zápasila Silvia Kilačková. Po piatich výhrach pred časovým limitom vybojovala zlatú medailu a prvé miesto. Silvia nastupovala na tatami už s tým, že ona to ide vyhrať. Samozrejme, sme ju v tom podporili a nechali sme v nej tú istotu. Veľmi pekný zápasový výkon predviedla Pavlína Ľuptáková v kategórii do 44 kg. Pavlína zápasila v štyroch dueloch a tri z nich ju dostali až k striebornej medaile a vynikajúcemu druhému miestu,“ pokračoval tréner.

Prezradil tiež, že Pavlína v poslednom zápase bojovala s domácou džudistkou tak urputne, že sa pri jej pohyboch miestami chytali za hlavu, aby nedostala trest, ale urobila všetko pre to, aby tak nebolo. „Bola aktívnejšia a v Golden skóre už zápasila na taktiku, aby českú džudistku dostala k trestu. V siedmej minúte to prišlo, česká džudistka nezvládala nápor Pavlíny, a tak ju trestali. Pavlína tak zaslúžene vyhrala na diskvalifikáciu českej súperky a obsadila 2. miesto.“

Ako ďalej uviedol, veľmi ich potešili umiestnenia tejto výpravy. „Na pretekárkach bolo vidieť ich prácu na tréningoch. Samozrejme, nie vždy to cinkne, lebo v džude musí stáť pri našom boku aj kúsok šťastia. Dominika ho v tento deň síce nemala, i keď na tréningoch tvrdo pracuje. Momentálne sa pripravujeme už na ďalší víkendoví turnaj Grand Prix Pezinok. Gratulujeme všetkým našim džudistkám,“ zakončil tréner a poďakoval všetkým, čo pomohli, nielen pri účasti na turnaji v Ostrave, ale i tým, čo pomáhajú udržiavať naďalej chod klubu.