Dievčatá Katsuda ukázali svoju silu

Na medzinárodnom turnaji sa im darilo viac ako chlapcom.

LUČENEC. Ani v silnej konkurenci 731 džudistov zo šiestich európskych krajín sa 14 členná džudistická výprava z lučeneckého klubu Katsudo nestratila. Tá vyrazila v sobotu 25. marca na medzinárodný turnaj Grand Prix v džude mladších starších žiakov a dorastencov do Pezinku. Na turnaj, ktorý organizoval miestny klub 1.JCB Pezinok pricestovali okrem Slovákov ajdžudisti z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny.

"Opäť išlo o kvalitný turnaj s výbornými džudistami. Tento deň sme však nezačali úspešne. Ako prvý do bojov nastúpil v kategórii do 42 kg Milan Filčík, ktorý už v prvom kole prehral a súper ďalšou prehrou nepotiahol Miňa do opráv a tak turnaj pre neho skončil. Džudista Peter Kurák nastúpil v kategórií do 46 kg jednou výhrou a následne v opravách neprešiel cez českého džudistu, tu prehral na aktivitu na jeden pomocný bod prospech súpera a tak sen bojovať o medailu sa mu rozplynul," uviedol tréner Róbert Rácz.

S dievčatami prišla pre klub veselšia nálada

Ako pokračoval, rovnaký priebeh mala aj snaha Juraja Bolkarského v kategórii do 50 kg. V kategórií do 55 kg mladších žiakov nastúpil Peter Ivanič, ktorému táto váha nesedí kvôli výške súperov. S turnajom sa musel rozlúčiť po jednej prehre. „Smolu mali aj Adrian Polorecký a Tomáš Gibaľa ktorý v druhom kole vypadli zo skupín. S dievčatami začala ale v hale veselšia nálada, keď sa v kategórií do 30 kg do finále prebojovala Ella Laššáková," povedal tréner.

Ela vyhrala svoj semifinálový duel vyhrala na ippon. Vo finále ju čakala džudistka z Rakúska, ktorá neváhala a Elu prekvapila. Hneď v úvode ju dala do držania a tak Ella obsadila 2.miesto. V kategórii do 36 kg nastúpila skúsenejšia džudistka Silvia Kilačková ktorá vyhrala všetky svoje duely na ippon a pred časovým limitom si vybojovala 1.miesto a tým aj prvé zlato z tohto turnaja pre Katsudo.

„Do 44kg mladšie žiačky sa do finále prebojovala Sára Laššáková no v boji vo finále podľahla džudistke z Českej republiky, a obsadila zaslúžené 2.miesto. V tejto kategórií sa nedarilo Hanke Moravčíkovej ktorá sa neprebojovala na medailovú priečku. Do 52 kg bojovala Dominika Chudá, Dominika opäť mala smolu v úvode nastúpila proti nej víťazka kategórie z Ostravy, ktorá ju hodila na ippon ale do ďalších kôl ju potiahla a tak Dominika s tromi víťazstvami obsadila krásne 3.miesto," pokračoval Rácz.

V kategóri starších žiačok do 48 kg mala úspešnú premiéru Pavlína Ľuptáková.

„Pavlína v prvom dueli pekným hodom zvíťazila a semifinále prehrala držaním s rakúskou džudistkou. V boji o bronz predviedla pekný boj v postoji aj na zemi a vybojovala si tak víťaztvom na ippon pre ňu v novej váhe 3.miesto." opísal jej cestu za medailou tréner.

Po dievčatách nastúpili starší žiaci Lukáš Mitacz a bratia Karol a Samuel Pinzík - obaja o váhovú kategóriu vyššie.

„Postupne si počínali veľmi pekne, Samuelovi tri víťazné boje a dve prehry zabezpečili pekné 7.miesto. Lukášovi dva víťazstvá stačili len na 9.miesto. Gratulujeme všetkým za bojovnosť na prestížnom turnaji a veríme že ďalší turnaj bude úspešnejší aj pre tých ktorým dnes neprialo šťastie," dodal tréner Rác v mene klubu a ešte na záver poďakoval Mestu Lučenec a Milošovi Kelemenovi za sponzorskú pomoc, nadácií M- Market, konkrétne Marianovi a Barbore Šufliarskym .

„Ďakujeme pánovi Petrovi Ivaničovi a rodine Kurákovej za sponzorskú pomoc s dopravou ako aj Andrejovi Chudému a Milanovi Filčíkovi. Ďakujeme vedeniu základných škôl ktoré Nás zastrešujú aby sme mohli napredovať a pripravovať sa na rôzne turnaje a to menovite pánovi riaditeľovi Petrovi Paulovičovi na ZŠ L. Novomeského a vedeniu školy ďalej pani riaditeľke Lenke Dymovej zo ZŠ s MŠ DSA na Kubínyiho Námestí. Ďakujeme rodičom za podporu nášho judo klubu a našich zverencov. Ďakujeme trénerom judo klubu Katsudo Lučenec: Lucii Balaškovej, Kristiánovi Barimu ako i inštruktorom Tamare Lorinčíkovej, Samuelovi Pinzíkovi a Milanovi Filčíkovi ml. V neposlednom rade ďakujeme všetkým osobám ktorí sa rozhodli podporiť Náš judo klub ,darovať 2% z dane . Džudo je viac ako šport.