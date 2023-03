Mimel v prvom štvrťfinálovom zápase prekvapenie nepripustil (+FOTO)

Jednoznačným víťazstvom vyrazil za obhajobou titulu.

Prvý štvrťfinálový zápas ukázal, že Mimel by rád ridal na stenu slávy v domovskej hale aj štvrtý titul v rade (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. V prvom štvrťfinálovom zápase medzi klubmo Mimel Lučenec a MŠK MAYERSON Nové Zámky sa prekvapenie nezrodilo. Mimel využil výhodu domáceho prostredia dokonale a pred naozaj slušne zaplneným hľadiskom športovej haly Arena sa v piatok 31. marca zrodilo jeho jednoznačné víťazstvo. Štvrťfinále hrajúce na dva víťazné zápasy tak podľa očakávaní lepšie začal obhajca vlaňajšieho titulu z Lučenca.

Skóre zápasu otvoril v 3. minúte Marton a ďalší gól padol až v polovici prvého polčasu vďaka Čeřovskému, do prestávky sa k nim ešte pridali Grcić a Leovski. Do streleckej listiny sa ešte zapísal "vlastencom" Garay a tak sa odchádzalo do šatní za stavu 6:0.